Для захисту неба Україні потрібно 50 батарей Patriot — Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше американських ЗРК Patriot, адже це єдина система, яка може збивати більшість видів російських ракет. Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю The Wall Street Journal, пише УНН.
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«На сьогодні єдина зброя, яка спроможна зупиняти деякі види ракет рф, які вона застосовує по нашому цивільному населенню, школах, інфраструктурі, енергетичній системі, єдина система у світі — це Patriot. Цього навчила ця війна. Є зброя, яка просто вимикає росії можливість залякувати десятки мільйонів людей — Patriot», — сказав Президент.
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Зеленський зазначив, що припинити російський терор в Україні допоможуть 50 батарей Patriot.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив, що Україна готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ, однак додав, що це "може зайняти деякий час" і матиме "велику ціну"