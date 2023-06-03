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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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Для захисту неба Україні потрібно 50 батарей Patriot — Зеленський

Київ • УНН

 • 280603 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше американських ЗРК Patriot, адже це єдина система, яка може збивати більшість видів російських ракет. Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю The Wall Street Journal, пише УНН.

Для захисту неба Україні потрібно 50 батарей Patriot — Зеленський

Цитата 

«На сьогодні єдина зброя, яка спроможна зупиняти деякі види ракет рф, які вона застосовує по нашому цивільному населенню, школах, інфраструктурі, енергетичній системі, єдина система у світі — це Patriot. Цього навчила ця війна. Є зброя, яка просто вимикає росії можливість залякувати десятки мільйонів людей — Patriot», — сказав Президент. 

Деталі 

Зеленський зазначив, що припинити російський терор в Україні допоможуть 50 батарей Patriot. 

Нагадаємо 

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив, що Україна готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ, однак додав, що це "може зайняти деякий час" і матиме "велику ціну"

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