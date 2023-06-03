Для защиты неба Украине нужно 50 батарей Patriot - Зеленский

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«На сегодня единственное оружие, которое способно останавливать некоторые виды ракет рф, которые она применяет по нашему гражданскому населению, школам, инфраструктуре, энергетической системе, единственная система в мире — это Patriot. Этому научила эта война. Есть оружие, которое просто выключает россии возможность запугивать десятки миллионов людей — Patriot», — сказал Президент.

Детали

Зеленский отметил, что прекратить российский террор в Украине помогут 50 батарей Patriot.

Напомним

Президент Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal заявил, что Украина готова начать долгожданное контрнаступление, однако добавил, что это "может занять некоторое время" и будет иметь "большую цену"

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