Для защиты неба Украине нужно 50 батарей Patriot - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно больше американских ЗРК Patriot, ведь это единственная система, которая может сбивать большинство видов российских ракет. Об этом Зеленский сообщил в интервью The Wall Street Journal, пишет УНН.
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«На сегодня единственное оружие, которое способно останавливать некоторые виды ракет рф, которые она применяет по нашему гражданскому населению, школам, инфраструктуре, энергетической системе, единственная система в мире — это Patriot. Этому научила эта война. Есть оружие, которое просто выключает россии возможность запугивать десятки миллионов людей — Patriot», — сказал Президент.
Детали
Зеленский отметил, что прекратить российский террор в Украине помогут 50 батарей Patriot.
Напомним
Президент Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal заявил, что Украина готова начать долгожданное контрнаступление, однако добавил, что это "может занять некоторое время" и будет иметь "большую цену"
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