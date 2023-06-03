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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Для защиты неба Украине нужно 50 батарей Patriot - Зеленский

Киев • УНН

 • 280603 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно больше американских ЗРК Patriot, ведь это единственная система, которая может сбивать большинство видов российских ракет. Об этом Зеленский сообщил в интервью The Wall Street Journal, пишет УНН.

Для защиты неба Украине нужно 50 батарей Patriot - Зеленский

Цитата 

«На сегодня единственное оружие, которое способно останавливать некоторые виды ракет рф, которые она применяет по нашему гражданскому населению, школам, инфраструктуре, энергетической системе, единственная система в мире — это Patriot. Этому научила эта война. Есть оружие, которое просто выключает россии возможность запугивать десятки миллионов людей — Patriot», — сказал Президент. 

Детали 

Зеленский отметил, что прекратить российский террор в Украине помогут 50 батарей Patriot. 

Напомним

Президент Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal заявил, что Украина готова начать долгожданное контрнаступление, однако добавил, что это "может занять некоторое время" и будет иметь "большую цену"

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