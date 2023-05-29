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Для уникнення повторення агресії потрібна демілітаризована зона в 100 км вглиб рф - Подоляк

Для уникнення повторення агресії потрібна демілітаризована зона в 100 км вглиб рф - Подоляк

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Для того, щоб уникнути повторення агресії, ключовою темою повоєнного устрою має стати запровадження демілітаризованої зони в 100-12 кілометрів вглиб території росії. Про це заявив радник Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter, передає УНН.

Цитата

"Для забезпечення реальної безпеки жителів Харківської, Чернігівської, Сумської, Запорізької, Луганської та Донецької областей і захисту їх від обстрілів обов’язковим буде запровадження демілітаризованої зони в 100–120 км на території Бєлгородської, Брянської, Курської, Ростовської республік", - написав він.

Деталі

За словами Подоляка, встановлення таких запобіжників для уникнення повторення агресії в майбутньому має стати "ключовою темою повоєнного устрою". Він додав, що, ймовірно, це має відбутися на першому етапі з обовʼязковим міжнародним контрольним контингентом.

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Нагадаємо

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що війна в Україні може закінчитись до кінця 2023 року, якщо вчасно прийде достатня кількість західної зброї.

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