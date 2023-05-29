Для уникнення повторення агресії потрібна демілітаризована зона в 100 км вглиб рф - Подоляк

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"Для забезпечення реальної безпеки жителів Харківської, Чернігівської, Сумської, Запорізької, Луганської та Донецької областей і захисту їх від обстрілів обов’язковим буде запровадження демілітаризованої зони в 100–120 км на території Бєлгородської, Брянської, Курської, Ростовської республік", - написав він.

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За словами Подоляка, встановлення таких запобіжників для уникнення повторення агресії в майбутньому має стати "ключовою темою повоєнного устрою". Він додав, що, ймовірно, це має відбутися на першому етапі з обовʼязковим міжнародним контрольним контингентом.

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Нагадаємо

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що війна в Україні може закінчитись до кінця 2023 року, якщо вчасно прийде достатня кількість західної зброї.