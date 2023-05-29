Во избежание повторения агрессии нужна демилитаризованная зона в 100 км вглубь рф - Подоляк

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"Для обеспечения реальной безопасности жителей Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей и защиты их от обстрелов обязательным будет введение демилитаризованной зоны в 100–120 км на территории Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской республик", - написал он.

Детали

По словам Подоляка, установление таких предохранителей во избежание повторения агрессии в будущем должно стать "ключевой темой послевоенного устройства". Он добавил, что, вероятно, это должно произойти на первом этапе с обязательным международным контрольным контингентом.

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Напомним

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что война в Украине может закончиться до конца 2023 года, если вовремя придет достаточное количество западного оружия.