Во избежание повторения агрессии нужна демилитаризованная зона в 100 км вглубь рф - Подоляк
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Для того, чтобы избежать повторения агрессии, ключевой темой послевоенного устройства должно стать введение демилитаризованной зоны в 100-12 километров вглубь территории россии. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter, передает УНН.
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"Для обеспечения реальной безопасности жителей Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей и защиты их от обстрелов обязательным будет введение демилитаризованной зоны в 100–120 км на территории Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской республик", - написал он.
Детали
По словам Подоляка, установление таких предохранителей во избежание повторения агрессии в будущем должно стать "ключевой темой послевоенного устройства". Он добавил, что, вероятно, это должно произойти на первом этапе с обязательным международным контрольным контингентом.
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Напомним
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что война в Украине может закончиться до конца 2023 года, если вовремя придет достаточное количество западного оружия.