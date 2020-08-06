Для українців відкриті кордони 38 країн - МЗС

"Перелік країн, куди можуть їхати українці: за цей тиждень змін не відбулося – так само 38 країн, які пускають українців або безумовно, або за умови дотримання певних правил", - сказав міністр.

Додамо, що раніше були відкриті 39 країн, але Сейшельські острови закрили кордони для українських туристів через епідеміологічну ситуацію в країні.

Загалом серед списку відкритих країн: Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Багамські острови, Ліван, Болгарія, Словенія, Об'єднані Арабські Емірати, Ірландія, Мальдіви, Антигуа і Барбуда, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Ріко, Сент-Люсія.

Найбільш популярними серед українців залишаються Угорщина, Туреччина, Росія, Польща, Німеччина, Румунія, Хорватія.

Раніше в УНН повідомлялося, що авіатрафік у липні 2020-го був майже на 70% менший, ніж у липні 2019-го.

Нагадаємо, Україна оновила список країн "зеленої" і "червоної" зони.