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Для українців місцеві вибори не так цікаві, як президентські - Зеленський

Київ • УНН

 • 12397 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сказав, що за даними досліджень, для українців місцеві вибори не так цікаві, як президентські чи парламентські, однак, громадяни мають розуміти, кому вони довіряють місце, де вони живуть. Про це він сказав під час брифінгу під час робочої поїздки на Черкащину, передає кореспондент УНН.

Для українців місцеві вибори не так цікаві, як президентські - Зеленський

“Зізнаюсь відверто, різні дослідження показують, що для українців місцеві вибори не так цікаві, як президентські вибори, або вибори в парламент України. Люди ідуть на них менш охоче. На мою думку, чесно кажучи, це неправильно. Всі ми повинні зрозуміти: Україна починається з тебе. З твоєї громади, селища. З твого міста. Можливо, у тебе немає бажання іти в політику і кудись балотуватись, але принаймні ти, як відповідальний громадянин України, маєш розуміти, кому саме ти довіряєш місце, де живеш, де живуть твої батьки, де твої діти”, - сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що громадяни мають розуміти, на що йдуть кошти та як їх контролювати і бути активними учасниками життя.

Нагадаємо, Зеленський приїхав на Черкащину.

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