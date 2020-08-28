Для українців місцеві вибори не так цікаві, як президентські - Зеленський

“Зізнаюсь відверто, різні дослідження показують, що для українців місцеві вибори не так цікаві, як президентські вибори, або вибори в парламент України. Люди ідуть на них менш охоче. На мою думку, чесно кажучи, це неправильно. Всі ми повинні зрозуміти: Україна починається з тебе. З твоєї громади, селища. З твого міста. Можливо, у тебе немає бажання іти в політику і кудись балотуватись, але принаймні ти, як відповідальний громадянин України, маєш розуміти, кому саме ти довіряєш місце, де живеш, де живуть твої батьки, де твої діти”, - сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що громадяни мають розуміти, на що йдуть кошти та як їх контролювати і бути активними учасниками життя.

Нагадаємо, Зеленський приїхав на Черкащину.