Для украинцев местные выборы не так интересны, как президентские - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что по данным исследований, для украинцев местные выборы не так интересны, как президентские или парламентские, однако, граждане должны понимать, кому они доверяют место, где они живут. Об этом он сказал во время брифинга во время рабочей поездки в Черкасскую область, передает корреспондент УНН.
"Признаюсь откровенно, различные исследования показывают, что для украинцев местные выборы не так интересны, как президентские выборы, или выборы в парламент Украины. Люди идут на них менее охотно. По моему мнению, честно говоря, это неправильно. Все мы должны понять: Украина начинается с тебя. С твоей общины, поселка. С твоего города. Возможно, у тебя нет желания идти в политику и куда-то баллотироваться, но по крайней мере ты, как ответственный гражданин Украины, должен понимать, кому именно ты доверяешь место, где живешь, где живут твои родители, где твои дети", - сказал Владимир Зеленский.
Он отметил, что граждане должны понимать, на что идут средства и как их контролировать и быть активными участниками жизни.
Напомним, Зеленский приехал в Черкасскую область.