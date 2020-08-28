Для украинцев местные выборы не так интересны, как президентские - Зеленский

"Признаюсь откровенно, различные исследования показывают, что для украинцев местные выборы не так интересны, как президентские выборы, или выборы в парламент Украины. Люди идут на них менее охотно. По моему мнению, честно говоря, это неправильно. Все мы должны понять: Украина начинается с тебя. С твоей общины, поселка. С твоего города. Возможно, у тебя нет желания идти в политику и куда-то баллотироваться, но по крайней мере ты, как ответственный гражданин Украины, должен понимать, кому именно ты доверяешь место, где живешь, где живут твои родители, где твои дети", - сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что граждане должны понимать, на что идут средства и как их контролировать и быть активными участниками жизни.

Напомним, Зеленский приехал в Черкасскую область.