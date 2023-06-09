Для України наслідки підриву Каховської ГЕС будуть страшні, але для росіян катастрофічні - Данілов 

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"Я хочу сказати, що, перш за все, росіяни це робили з військовою ціллю для того, щоб ми не пішли в контрнаступ саме на Херсонському напрямку. Хоча, я думаю, сьогодні можна чітко розуміти, що у нас були зовсім інші плани. По-друге, коли росіяни готували цей терористичний акт, вони не розрахували наслідки, які будуть після цієї руйнації. Те, що вони зробили, коли пройде певний час, коли ми зможемо порахувати все те, що там відбулося, повірте, наслідки для нашої країни будуть страшні, але для росіян вони будуть просто катастрофічні. Тому що вони за все це будуть відповідати", - сказав Данілов.

Деталі

За його словами, ті люди в кремлі, які давали вказівку підірвати дамбу, будуть нести за це відповідальність. І в тому числі і виконавці. Він наголосив, що такі рішення ухвалюються тільки в кремлі і тільки путіним.

"Ця подія підпадає під дію міжнародного права і прирівнюється до атаки на об'єкти критичної інфраструктури. І це питання має розглянути Міжнародний кримінальний суд. Це питання, порівнюване з застосуванням тактичної ядерної зброї. Свого часу Нідерланди все це прописали, і були ухвалені відповідні нормативно-правові документи. Руйнація дамби саме підпадає під ці злочини. І тому таку вказівку міг давати тільки путін. Крім путіна, росією сьогодні ніхто не управляє. Там одноосібний тоталітарний режим. І за все, що відбувається, відповідає безпосередня ця людина", - розповів Данілов.

Доповнення

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що підривом Каховської ГЕС російські окупанти хочуть ускладнити звільнення територій.

Звернення України до Міжнародного кримінального суду через підрив росіянами Каховської ГЕС дає зелене світло Офісу прокурора МКС для проведення об’єктивного розслідування зі свого боку.