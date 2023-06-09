Для Украины последствия подрыва Каховской ГЭС будут страшны, но для россиян катастрофические - Данилов

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"Я хочу сказать, что, прежде всего, россияне это делали с военной целью для того, чтобы мы не пошли в контрнаступление именно на Херсонском направлении. Хотя, я думаю, сегодня можно четко понимать, что у нас были совсем другие планы. Во-вторых, когда россияне готовили этот террористический акт, они не рассчитали последствия, которые будут после этого разрушения. То, что они сделали, когда пройдет определенное время, когда мы сможем посчитать все то, что там произошло, поверьте, последствия для нашей страны будут страшные, но для россиян они будут просто катастрофические. Потому что они за все это будут отвечать", - сказал Данилов.

Детали

По его словам, те люди в кремле, которые давали указание взорвать дамбу, будут нести за это ответственность. И, в том числе и исполнители. Он подчеркнул, что такие решения принимаются только в кремле и только путиным.

"Это событие подпадает под действие международного права и приравнивается к атаке на объекты критической инфраструктуры. И этот вопрос должен рассмотреть Международный уголовный суд. Это вопрос, сравнимый с применением тактического ядерного оружия. В свое время Нидерланды все это прописали, и были приняты соответствующие нормативно-правовые документы. Разрушение дамбы как раз подпадает под эти преступления. И поэтому такое указание мог давать только Путин. Кроме Путина, россией сегодня никто не управляет. Там единоличный тоталитарный режим. И за все, что происходит, отвечает непосредственный этот человек", - рассказал Данилов.

Дополнение

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что подрывом Каховской ГЭС российские оккупанты хотят усложнить освобождение территорий.

Обращение Украины в Международный уголовный суд из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС дает зеленый свет Офису прокурора МУС для проведения’объективного расследования со своей стороны.