Для прикриття використали один із приватних вишів: нелегальні мігранти під виглядом "студентів-іноземців" потрапляли в Україну

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Відзначається, що послуги зловмисників коштували від 13 до 15 тисяч доларів з одного “студента”.

Для маскування потужного каналу нелегальної міграції зловмисники створили мережу фірм-посередників з рекрутингу іноземців. Крім того, для прикриття злочинної діяльності зловмисники використовували один із приватних вищих навчальних закладів. Так, іноземці отримували офіційне запрошення на навчання та на законних підставах прибували до країни. Згодом зловмисники незаконно переправляли їх до країн ЄС поза пунктами пропуску.

Упродовж кількох місяців правоохоронці затримали близько 40 “студентів” під час спроби їхнього переправлення до країн ЄС.

Вже встановлено, що за два роки фігуранти переправили до України близько трьох тисяч іноземців для “здобуття освіти”.

“Географія пропонування послуг „навчання в Україні“ з можливістю подальшого нелегального потрапляння в країни Західної Європи охоплювала більше 10 країн Африканського континенту, Близького Сходу та Південно-Східної Азії. Вартість нелегального транзиту одного „студента“ до ЄС складала від 13 до 15 тисяч доларів. За попередніми даними, „тіньовий“ дохід від цієї „схеми“ щорічно складав понад мільйон американських доларів”, — повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Департаменту міграційної поліції Ігор Малахов.

Спецоперація із затримання зловмисників відбувалась у кілька етапів. Зокрема правоохоронці затримали двох учасників злочинного угруповання під час спроби переправлення чотирьох груп нелегальних мігрантів через державний кордон.

“Слідчими поліції Чернівецької області розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Чернівецької області”, — відзначають у МВС.

“Наразі трьом учасникам злочинного угруповання — двом іноземцям та одному громадянину України — вже повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Українця та одного з іноземців взято під варту, стосовно іншого іноземця-учасника вирішується питання стосовно обрання їм запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Слідчі дії тривають”, — повідомив Малахов.

Нагадаємо

У Миколаївській області міжнародне злочинне угруповання вербувало українських моряків і змушувало потім працювати на кораблях, які доправляли нелегалів із Середньої Азії до країн ЄС.