Для прикриття використали один із приватних вишів: нелегальні мігранти під виглядом "студентів-іноземців" потрапляли в Україну

$41.280.10
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 15067 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 75386 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 124311 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 108948 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 117205 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 86794 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 75146 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 165181 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87262 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 262460 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4.7м/с
90%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 41377 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 38016 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 36451 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 43427 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 24875 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 130308 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 165175 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 262457 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 432752 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 420803 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 27464 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 33234 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 33871 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 35117 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 84869 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Для прикриття використали один із приватних вишів: нелегальні мігранти під виглядом "студентів-іноземців" потрапляли в Україну

Київ • УНН

 • 17035 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Поліцейські разом з прикордонниками викрили масштабну “схему” переправлення іноземців в Україну під виглядом навчання з подальшим незаконним транзитом до країн ЄС. Про це повідомили в пресслужбі МВС, передає УНН.

Для прикриття використали один із приватних вишів: нелегальні мігранти під виглядом "студентів-іноземців" потрапляли в Україну

Деталі

Відзначається, що послуги зловмисників коштували від 13 до 15 тисяч доларів з одного “студента”.

Для маскування потужного каналу нелегальної міграції зловмисники створили мережу фірм-посередників з рекрутингу іноземців. Крім того, для прикриття злочинної діяльності зловмисники використовували один із приватних вищих навчальних закладів. Так, іноземці отримували офіційне запрошення на навчання та на законних підставах прибували до країни. Згодом зловмисники незаконно переправляли їх до країн ЄС поза пунктами пропуску.

Упродовж кількох місяців правоохоронці затримали близько 40 “студентів” під час спроби їхнього переправлення до країн ЄС.

Вже встановлено, що за два роки фігуранти переправили до України близько трьох тисяч іноземців для “здобуття освіти”.

“Географія пропонування послуг „навчання в Україні“ з можливістю подальшого нелегального потрапляння в країни Західної Європи охоплювала більше 10 країн Африканського континенту, Близького Сходу та Південно-Східної Азії. Вартість нелегального транзиту одного „студента“ до ЄС складала від 13 до 15 тисяч доларів. За попередніми даними, „тіньовий“ дохід від цієї „схеми“ щорічно складав понад мільйон американських доларів”, — повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Департаменту міграційної поліції Ігор Малахов.

Спецоперація із затримання зловмисників відбувалась у кілька етапів. Зокрема правоохоронці затримали двох учасників злочинного угруповання під час спроби переправлення чотирьох груп нелегальних мігрантів через державний кордон.
“Слідчими поліції Чернівецької області розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Чернівецької області”, — відзначають у МВС.

“Наразі трьом учасникам злочинного угруповання — двом іноземцям та одному громадянину України — вже повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Українця та одного з іноземців взято під варту, стосовно іншого іноземця-учасника вирішується питання стосовно обрання їм запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Слідчі дії тривають”, — повідомив Малахов.

Нагадаємо

У Миколаївській області міжнародне злочинне угруповання вербувало українських моряків і змушувало потім працювати на кораблях, які доправляли нелегалів із Середньої Азії до країн ЄС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Brent
$65.17
Bitcoin
$82,148.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,616.31