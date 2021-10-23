Для прикрытия использовали один из частных вузов: нелегальные мигранты под видом "студентов-иностранцев" попадали в Украину

Детали

Отмечается, что услуги злоумышленников стоили от 13 до 15 тысяч долларов с одной “студента”.

Для маскировки мощного канала нелегальной миграции злоумышленники создали сеть фирм-посредников по рекрутингу иностранцев. Кроме того, для прикрытия преступной деятельности злоумышленники использовали один из частных высших учебных заведений. Так, иностранцы получали официальное приглашение на учебу и на законных основаниях прибывали в страну. Впоследствии злоумышленники незаконно переправляли их в страны ЕС вне пунктов пропуска.

В течение нескольких месяцев правоохранители задержали около 40 “студентов” при попытке их переправки в страны ЕС.

Уже установлено, что за два года фигуранты переправили в Украину около трех тысяч иностранцев для “получения образования”.

“География предложение услуг „обучение в Украине“ с возможностью дальнейшего нелегального попадания в страны Западной Европы охватывала более 10 стран Африканского континента, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Стоимость нелегального транзита друга „студента“ в ЕС составляла от 13 до 15 тысяч долларов. По предварительным данным, „теневой“ доход от этой „схемы“ ежегодно составлял более миллиона американских долларов”, — сообщил временно исполняющий обязанности начальника Департамента миграционной полиции Игорь Малахов.

Спецоперация по задержанию злоумышленников проходила в несколько этапов. В частности правоохранители задержали двух участников преступной группировки при попытке переправки четырех групп нелегальных мигрантов через государственную границу.

“Следователями полиции Черновицкой области начато уголовное производство по ч.2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется прокуратурой Черновицкой области”, — отмечают в МВД.

“Сейчас трем участникам преступной группировки — двум иностранцам и одному гражданину Украины — уже сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Украинские и одного из иностранцев взяты под стражу, в отношении другого иностранца-участника решается вопрос об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Следственные действия продолжаются”, — сообщил Малахов.

Напомним

В Николаевской области международную преступную группировку вербовала украинских моряков и заставляло потом работать на кораблях, которые доставляли нелегалов из Средней Азии в страны ЕС.