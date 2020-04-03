Для переоформлення прострочених платіжних карток тепер не треба іти в банк - НБУ

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Українські банки наразі можуть в автоматичному режим подовжувати дію платіжних карток, у яких сплив термін дії. Про це на брифінгу у п’ятницю повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій, передає кореспондент УНН.

"У клієнтів, у яких наразі закінчився термін дії платіжних карток, банки наразі можуть в автоматичному режим подовжувати дію цих карток. Тобто фізичним особам не потрібно іти в банк для того, щоб переоформлювати ці платіжні картки. Вони будуть працювати", - повідомив Чурій.

Як повідомляв УНН, Національний банк України цього тижня провів чергову операцію з обміну понад 240 млн готівкового долару на безготівковий для 11 банків. Найближчим часом банки зможуть поповнити свої каси валютною готівкою і задовольнити відкладений попит клієнтів.

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