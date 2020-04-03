Для переоформления просроченных платежных карточек теперь не нужно идти в банк - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Украинские банки пока могут в автоматическом режиме продлевать действие платежных карточек, у которых истек срок действия. Об этом на брифинге в пятницу сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, передает корреспондент УНН.
"У клиентов, у которых сейчас истек срок действия платежных карточек, банки сечас могут в автоматическом режиме продлевать действие этих карт. То есть физическим лицам не нужно идти в банк для того, чтобы переоформлять эти платежные карточки. Они будут работать", - сообщил Чурий.
Как сообщал УНН, Национальный банк Украины на этой неделе провел очередную операцию по обмену более 240 млн наличного доллара на безналичный для 11 банков. В ближайшее время банки смогут пополнить свои кассы валютной наличностью и удовлетворить отложенный спрос клиентов.