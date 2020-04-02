НБУ перевів банкам понад 240 млн доларів у безготівкову форму
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Національний банк України провів чергову операцію з обміну понад 240 млн готівкового долару на безготівковий для 11 банків. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку НБУ у Facebook.
"Сьогодні НБУ провів чергову операцію з обміну готівкового долару на безготівковий. Цього разу ми запропонували до обміну 280 млн дол. США готівкою. Запити надійшли від 11 з 14 системно важливих банків. Водночас банки подали заявки лише на 241,5 млн дол. США і НБУ зміг задовольнити їх в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найближчим часом банки зможуть поповнити свої каси валютною готівкою і задовольнити відкладений попит клієнтів.
"Проблема з дефіцитом готівкового долару, яка виникла через перебої з авіасполученням після спалаху коронавірусу, має бути незабаром вирішена. Якщо ж у банків все ще не вистачатиме готівкового долару, ми розглянемо можливість проведення чергової операції з підкріплення їх кас", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, Національний банк України на тлі нестачі валюти в банках та обмінниках з 19 березня щотижня проводить по декілька операцій з продажу готівкової валюти за безготівку.