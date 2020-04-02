НБУ перевел банкам более 240 млн долларов в безналичную форму

"Сегодня НБУ провел очередную операцию по обмену наличного доллара на безналичный. На этот раз мы предложили к обмену 280 млн долл. США наличными. Запросы поступили от 11 из 14 системно важных банков. В то же время банки подали заявки только на 241,5 млн долл. США и НБУ смог удовлетворить их в полном объеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время банки смогут пополнить свои кассы валютной наличностью и удовлетворить отложенный спрос клиентов.

"Проблема с дефицитом наличного доллара, которая возникла из-за перебоев с авиасообщением после вспышки коронавируса, должна быть вскоре решена. Если же у банков все еще не хватает наличного доллара, мы рассмотрим возможность проведения очередной операции по подкреплению их касс", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Национальный банк Украины на фоне недостатка валюты в банках и обменниках с 19 марта еженедельно проводит по несколько операций по продаже наличной валюты за безнал.