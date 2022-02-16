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Для 10 млн українців з 1 березня індексують пенсії – Шмигаль

Для 10 млн українців з 1 березня індексують пенсії – Шмигаль

Київ • УНН

 • 25697 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. З 1 березня в Україні відбудеться планова індексація пенсій, яка торкнеться понад 10 мільйонів українців, серед них вперше будуть військові. Про це під час засідання Уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Сьогодні уряд приймає рішення про здійснення індексації пенсій більш для 10 мільйонів українців. З 1 березня індексація складе 14%. Це буде стосуватися 8 млн українців, які отримають страхові пенсії, а також, вперше за новим принципом ми збільшуємо пенсії військовим. В результаті підвищення отримають ще півмільйона одержувачів", - заявив Шмигаль.

Деталі

Він додав, що з 1 березня встановлюється доплата для 1 мільйона людей, які не підпадають під індексацію, оскільки пенсії були призначені протягом трьох останніх років

“На 14% також індексуються додаткові доплати українцям віком 70+. Цю допомогу отримає близько 2 мільйона людей. Окрім того, ми індексуємо пенсійні виплати деяким категоріям громадян на випередження. Такої практики ще ніколи не було. За рішенням уряду вже зараз будуть проіндексовані так звані соціальні пенсії, хоча такі підвищення мали відбутись ще в грудні цього року”, - додав прем’єр.

Доповнення

Раніше Верховна Рада схвалила удосконалення пенсійного законодавства, зокрема визначилася щодо щорічної індексації пенсій для військових і держслужбовців.

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