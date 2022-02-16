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Для 10 млн украинцев с 1 марта индексируют пенсии – Шмыгаль

Для 10 млн украинцев с 1 марта индексируют пенсии – Шмыгаль

Киев • УНН

 • 25696 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. С 1 марта в Украине состоится плановая индексация пенсий, которая коснется более 10 миллионов украинцев, среди них впервые будут военные. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Сегодня правительство принимает решение об осуществлении индексации пенсий более для 10 миллионов украинцев. С 1 марта индексация составит 14%. Это будет касаться 8 млн украинцев, которые получат страховые пенсии, а также, впервые по новому принципу мы увеличиваем пенсии военным. В результате повышения получат еще полмиллиона получателей", - заявил Шмигаль.

Детали

Он добавил, что с 1 марта устанавливается доплата для 1 миллиона человек, которые не подпадают под индексацию, поскольку пенсии были назначены в течение трех последних лет

“На 14% также индексируются дополнительные доплаты украинцам в возрасте 70+. Эту помощь получит около 2 миллиона человек. Кроме того, мы индексируем пенсионные выплаты некоторым категориям граждан на опережение. Такой практики еще никогда не было. По решению правительства уже сейчас будут проиндексированы так называемые социальные пенсии, хотя такие повышения должны были состояться еще в декабре этого года”, - добавил премьер.

Дополнение

Ранее Верховная Рада одобрила совершенствование пенсионного законодательства, в частности определилась относительно ежегодной индексации пенсий для военных и госслужащих.

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