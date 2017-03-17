Діяльність Мінприроди у 2016 році визнано неефективною

“16 березня 2017 року Національна екологічна рада України провела засідання, на якому було обговорено Звіт Уряду про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України в 2016 році у природоохоронній сфері. У засіданні, крім членів Національної екологічної ради України, взяли участь представники центральних органів виконавчої влади, зокрема Мінагрополітики, Міністерства енергетики, Держпродспоживслужби, Державного агентства лісових ресурсів, Державного агентства з питань електронного урядування. Комітет ВРУ з питань екологічної політики представляв заступник голови Комітету Олег Недава. На жаль, на засіданні громадськості не було жодного представника Мінприроди України.

Маю зазначити, що звіт Уряду не відповідає світовим стандартам щодо інтеграції екологічної політики у всі сфери державного управління. Представлений звіт має несистемний характер, а цільові показники не відображають реальних змін у стані довкілля”, — написала Т.Тимочко.

За її словами, аналіз Програми діяльності Кабінету Міністрів України в 2016 році у природоохоронній сфері показує, що за минулий рік не було впроваджено жодної директиви Європейського Союзу відповідно до Угоди про асоціацію.

“Популістичні заяви Міністра екології та природних ресурсів України протягом року знайшли відображення і в Звіті Уряду. Але, аналіз цього документу показує, що за минулий рік не було впроваджено жодної директиви Європейського Союзу відповідно до Угоди про асоціацію. Значна частина найгостріших екологічних проблем в Україні не знайшла свого відображення спочатку в Програмі Уряду на 2016 рік, а потім і в Звіті”, — зауважила Т.Тимочко.

Окрім того, вона зазначила, що після обговорення Звіту Уряду члени Національної екологічної ради України ухвалили рішення “визнати діяльність Мінприроди у 2016 році неефективною і такою, що не призводить до покращення стану довкілля. Надіслати до Кабінету Міністру України, народних депутатів України докладний аналіз Звіту Уряду (у частині, що стосується природоохоронної сфери) Звернутися до народних депутатів України з пропозицією не затверджувати Звіт Уряду у частині, що стосується природоохоронної сфери”, — наголосила Т.Тимочко.

Нагадаємо, за даними Омбудсмена, Мінприроди самоусунулося від контролю за забрудненням атмосферного повітря.

За даними Рахункової палати, Мінприроди самоусунулося від контролю за радіоактивними відходами.

Також Мінприроди усунулося від контролю за сферою небезпечних відходів.

Провалено розробку Національної стратегії поводження з відходами.

Ефективність інтерактивної мапи сміття, представленої Мінприроди, склала лише 20%.

Проти державного підприємства, підконтрольного Мінприроди, відкрито кримінальне провадження. ДП “Укреко-ойл” підозрюють у підробці документів заради виграшу тендеру “Південної залізниці” на утилізацію небезпечних відходів.