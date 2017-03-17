Діяльність Мінприроди у 2016 році визнано неефективною

ukru
27 березня, 18:53 • 82292 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 107473 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 118074 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 126453 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 177990 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 123135 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 111019 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 134436 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121456 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123508 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.6 м/с
86 %
753 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Статки скорочуються, а квартири в Україні та Ізраїлі - залишаються: нардеп-утікач Куницький показав декларацію

Статки скорочуються, а квартири в Україні та Ізраїлі - залишаються: нардеп-утікач Куницький показав декларацію

27 березня, 19:37 • 50282 перегляди
У Запоріжжі палає об'єкт інфраструктури та дачні будинки після атаки рф

У Запоріжжі палає об'єкт інфраструктури та дачні будинки після атаки рф

27 березня, 19:45 • 21901 перегляди
На саміті в Парижі схвалили виділення 17 млрд євро на допомогу Україні - ЗМІ

На саміті в Парижі схвалили виділення 17 млрд євро на допомогу Україні - ЗМІ

27 березня, 20:15 • 29616 перегляди
У Полтаві пролунали вибухи: місто атакували ворожі дрони-камікадзе

У Полтаві пролунали вибухи: місто атакували ворожі дрони-камікадзе

27 березня, 20:36 • 19796 перегляди
КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

27 березня, 21:36 • 24390 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 82264 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 130855 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 177968 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 201435 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 212550 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 86893 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 117076 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 143066 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 132672 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 163170 перегляди
Актуальне
Діяльність Мінприроди у 2016 році визнано неефективною

Діяльність Мінприроди у 2016 році визнано неефективною

Київ • УНН

 • 11108 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Проаналізувавши звіт уряду про виконання програми діяльності Кабінету Міністрів України в 2016 році у природоохоронній сфері члени Національної екологічної ради України ухвалили рішення визнати діяльність Мінприроди у 2016 році неефективною і такою, що не призводить до покращення стану довкілля. Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова Всеукраїнськоі екологічної ліги Тетяна Тимочко, передає УНН.

“16 березня 2017 року Національна екологічна рада України провела засідання, на якому було обговорено Звіт Уряду про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України в 2016 році у природоохоронній сфері. У засіданні, крім членів Національної екологічної ради України, взяли участь представники центральних органів виконавчої влади, зокрема Мінагрополітики, Міністерства енергетики, Держпродспоживслужби, Державного агентства лісових ресурсів, Державного агентства з питань електронного урядування. Комітет ВРУ з питань екологічної політики представляв заступник голови Комітету Олег Недава. На жаль, на засіданні громадськості не було жодного представника Мінприроди України.

Маю зазначити, що звіт Уряду не відповідає світовим стандартам щодо інтеграції екологічної політики у всі сфери державного управління. Представлений звіт має несистемний характер, а цільові показники не відображають реальних змін у стані довкілля”, — написала Т.Тимочко.

За її словами, аналіз Програми діяльності Кабінету Міністрів України в 2016 році у природоохоронній сфері показує, що за минулий рік не було впроваджено жодної директиви Європейського Союзу відповідно до Угоди про асоціацію.

“Популістичні заяви Міністра екології та природних ресурсів України протягом року знайшли відображення і в Звіті Уряду. Але, аналіз цього документу показує, що за минулий рік не було впроваджено жодної директиви Європейського Союзу відповідно до Угоди про асоціацію. Значна частина найгостріших екологічних проблем в Україні не знайшла свого відображення спочатку в Програмі Уряду на 2016 рік, а потім і в Звіті”, — зауважила Т.Тимочко.

Окрім того, вона зазначила, що після обговорення Звіту Уряду члени Національної екологічної ради України ухвалили рішення “визнати діяльність Мінприроди у 2016 році неефективною і такою, що не призводить до покращення стану довкілля. Надіслати до Кабінету Міністру України, народних депутатів України докладний аналіз Звіту Уряду (у частині, що стосується природоохоронної сфери) Звернутися до народних депутатів України з пропозицією не затверджувати Звіт Уряду у частині, що стосується природоохоронної сфери”, — наголосила Т.Тимочко.

Нагадаємо, за даними Омбудсмена, Мінприроди самоусунулося від контролю за забрудненням атмосферного повітря.

За даними Рахункової палати, Мінприроди самоусунулося від контролю за радіоактивними відходами.

Також Мінприроди усунулося від контролю за сферою небезпечних відходів.

Провалено розробку Національної стратегії поводження з відходами.

Ефективність інтерактивної мапи сміття, представленої Мінприроди, склала лише 20%.

Проти державного підприємства, підконтрольного Мінприроди, відкрито кримінальне провадження. ДП “Укреко-ойл” підозрюють у підробці документів заради виграшу тендеру “Південної залізниці” на утилізацію небезпечних відходів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$276.69
Brent
$73.21
Bitcoin
$86,321.70
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,113.52
Ethereum
$1,935.82