Деятельность Минприроды в 2016 году признана неэффективной

"16 марта 2017 года Национальный экологический совет Украины провел заседание, на котором был обсужден Отчет Правительства о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета Министров Украины в 2016 году в природоохранной сфере. В заседании, кроме членов Национального экологического совета Украины, приняли участие представители центральных органов исполнительной власти, в частности Минагрополитики, Министерства энергетики, Госпродпотребслужбы, Государственного агентства лесных ресурсов, Государственного агентства по вопросам электронного управления. Комитет ВРУ по вопросам экологической политики представлял заместитель председателя Комитета Олег Недава. К сожалению, на заседании общественности не было ни одного представителя Минприроды Украины.

Должна отметить, что отчет правительства не соответствует мировым стандартам по интеграции экологической политики во все сферы государственного управления. Представленный отчет носит несистемный характер, а целевые показатели не отражают реальных изменений в состоянии окружающей среды ", - написала Т.Тимочко.

По ее словам, анализ Программы деятельности Кабинета Министров Украины в 2016 году в природоохранной сфере показывает, что за прошлый год не было введено ни одной директивы Европейского Союза в соответствии с Соглашением об ассоциации.

"Популистские заявления Министра экологии и природных ресурсов Украины в течение года нашли отражение и в Отчете Правительства. Но, анализ этого документа показывает, что за прошедший год не было внедрено ни одной директивы Европейского Союза в соответствии с Соглашением об ассоциации. Значительная часть острых экологических проблем в Украине не нашла своего отражения сначала в Программе Правительства на 2016 год, а затем и в Отчете ", - отметила Т.Тимочко.

Кроме того, она отметила, что после обсуждения отчета Правительства члены Национального экологического совета Украины приняли решение "признать деятельность Минприроды в 2016 году неэффективной и такой, что не приводит к улучшению состояния окружающей среды. Отправить в Кабинет министров Украины, народным депутатам Украины подробный анализ Отчета Правительства (в части, касающейся природоохранной сферы) обратиться к народным депутатам Украины с предложением не утверждать отчет правительства в части, касающейся природоохранной сферы ", - подчеркнула Т.Тимочко.

Напомним, по данным омбудсмена, Минприроды самоустранилось от контроля за загрязнением атмосферного воздуха.

По данным Счетной палаты, Минприроды самоустранилось от контроля за радиоактивными отходами.

Также Минприроды устранилось от контроля за сферой опасных отходов .

Провалено разработку Национальной стратегии обращения с отходами .

Эффективность интерактивной карты мусора, представленной Минприроды, составила лишь 20% .

Против государственного предприятия, подконтрольного Минприроды, открыто уголовное производство. ГП "Укрэко-ойл" подозревают в подделке документов ради выигрыша тендера "Южной железной дороги" на утилизацию опасных отходов.