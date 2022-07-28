“Дія” для освітян: Рада ухвалила створення електронної системи з освітніми реєстрами

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“Вчора ухвалили законопроєкт (№7396), який допоможе об'єднати всі освітні реєстри в єдиній електронній системі. У ньому йдеться про розширення можливостей державної інформаційної системи «Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту» (АІКОМ)”, – написала очільниця підкомітету у своєму Телеграм.

Деталі

Гришина повідомила, що відповідна система пов’яже між собою всі дані та реєстри, що дозволить різним органам та установам бачити потрібну інформацію в одному місці.

Така система значно полегшить життя як самих освітян, так і учнів та їхніх батьків.

Також завдяки електронній системі буде чітко зрозуміло, скільки дітей вчиться в тому чи іншому регіоні. Це дозволить справедливо розподіляти освітню субвенцію, замовляти підручники, тощо.

“У майбутньому АІКОМ може стати основою для запровадження освітніх послуг у «справжній» Дії Через застосунок можна буде, наприклад, перевестися в інший заклад освіти або встати у чергу до дитячого садочка”, – зазначила Гришина.

Доповнення

Як писав УНН, Міністерство цифрової трансформації разом з міжнародними партнерами запускають новий освітній проект «IT Generation», мета якого – підготувати спеціалістів та підвищити частку ІТ у ВВП країни до 10%.