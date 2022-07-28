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“Дія” для освітян: Рада ухвалила створення електронної системи з освітніми реєстрами

“Дія” для освітян: Рада ухвалила створення електронної системи з освітніми реєстрами

Київ • УНН

 • 142258 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7396, який передбачає створення для українських освітян єдиної електронної системи з усіма освітніми реєстрами. Про це повідомила народний депутат України, голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина, передає УНН.

Цитата

“Вчора ухвалили законопроєкт (№7396), який допоможе об'єднати всі освітні реєстри в єдиній електронній системі. У ньому йдеться про розширення можливостей державної інформаційної системи «Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту» (АІКОМ)”, – написала очільниця підкомітету у своєму Телеграм.

Деталі

Гришина повідомила, що відповідна система пов’яже між собою всі дані та реєстри, що дозволить різним органам та установам бачити потрібну інформацію в одному місці.

Така система значно полегшить життя як самих освітян, так і учнів та їхніх батьків.

Також завдяки електронній системі буде чітко зрозуміло, скільки дітей вчиться в тому чи іншому регіоні. Це дозволить справедливо розподіляти освітню субвенцію, замовляти підручники, тощо.

“У майбутньому АІКОМ може стати основою для запровадження освітніх послуг у «справжній» Дії Через застосунок можна буде, наприклад, перевестися в інший заклад освіти або встати у чергу до дитячого садочка”, – зазначила Гришина.

Доповнення

Як писав УНН, Міністерство цифрової трансформації разом з міжнародними партнерами запускають новий освітній проект «IT Generation», мета якого – підготувати спеціалістів та підвищити частку ІТ у ВВП країни до 10%.

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