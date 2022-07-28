"Дія" для педагогов: Рада приняла создание электронной системы с образовательными реестрами
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Верховная Рада приняла законопроект №7396, предусматривающий создание для украинских педагогов единой электронной системы со всеми образовательными реестрами. Об этом сообщила народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина, передает УНН.
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“Вчера был принят законопроект (№7396), который поможет объединить все образовательные реестры в единой электронной системе. В нем говорится о расширении возможностей государственной информационной системы «Автоматизированного информационного комплекса образовательного менеджмента» (АИКОМ)”, – написала глава подкомитета в своем телеграмме.
Детали
Гришина сообщила, что соответствующая система свяжет между собой все данные и реестры, что позволит разным органам и учреждениям видеть нужную информацию в одном месте.
Такая система значительно облегчит жизнь как самих педагогов, так и учеников и их родителей.
Также благодаря электронной системе будет ясно, сколько детей учится в том или ином регионе. Это позволит справедливо распределять образовательную субвенцию, заказывать учебники и т.д.
“В будущем АИКОМ может стать основой для введения образовательных услуг в «настоящей» Дії. Через приложение можно будет, например, перевестись в другое учебное заведение или встать в очередь в детский сад”, – отметила Гришина.
Дополнение
Как писал УНН, Министерство цифровой трансформации вместе с международными партнерами запускают новый образовательный проект «IT Generation», цель которого – подготовить специалистов и повысить долю ІТ в ВВП страны до 10%.