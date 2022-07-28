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"Дія" для педагогов: Рада приняла создание электронной системы с образовательными реестрами

"Дія" для педагогов: Рада приняла создание электронной системы с образовательными реестрами

Киев • УНН

 • 142252 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Верховная Рада приняла законопроект №7396, предусматривающий создание для украинских педагогов единой электронной системы со всеми образовательными реестрами. Об этом сообщила народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина, передает УНН.

Цитата

“Вчера был принят законопроект (№7396), который поможет объединить все образовательные реестры в единой электронной системе. В нем говорится о расширении возможностей государственной информационной системы «Автоматизированного информационного комплекса образовательного менеджмента» (АИКОМ)”, – написала глава подкомитета в своем телеграмме.

Детали

Гришина сообщила, что соответствующая система свяжет между собой все данные и реестры, что позволит разным органам и учреждениям видеть нужную информацию в одном месте.

Такая система значительно облегчит жизнь как самих педагогов, так и учеников и их родителей.

Также благодаря электронной системе будет ясно, сколько детей учится в том или ином регионе. Это позволит справедливо распределять образовательную субвенцию, заказывать учебники и т.д.

“В будущем АИКОМ может стать основой для введения образовательных услуг в «настоящей» Дії. Через приложение можно будет, например, перевестись в другое учебное заведение или встать в очередь в детский сад”, – отметила Гришина.

Дополнение

Как писал УНН, Министерство цифровой трансформации вместе с международными партнерами запускают новый образовательный проект «IT Generation», цель которого – подготовить специалистов и повысить долю ІТ в ВВП страны до 10%.

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