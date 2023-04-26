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Дивовижний порятунок: лікарі витягнули кулю та уламки кістки з голови пораненого військового

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Нейрохірурги Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. Мечникова провели успішну операцію з видалення кулі та уламків потиличної кістки з головного мозку пораненого військовослужбовця. Зробити це вдалося завдяки використанню нейрохірургічного мікроскопа, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, передає УНН.

Деталі

Воїн Руслан проживав у Харківській області за 5 км від російського кордону. Його батьки рано пішли з життя, виховували близькі родичі. Після вторгнення 24 лютого опинився в окупації. Два тижні чоловік в обхід міних полів та ворожих позицій ішов до своїх. У першому ж військкоматі записався добровольцем до лав ЗСУ.

10 квітня Руслан отримав важке поранення в голову в Донецькій області. Куля та уламки потиличної кістки глибоко засіли в головний мозок. Досвідчені нейрохірурги Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. Мечникова зуміли філігранно провести складну операцію за допомогою нейрохірургічного мікроскопа. Захисник вже прийшов до тями та готується до відправки на реабілітаційне лікування.

Цитата

«Згадує про жінку і про дитину. І хоче одного – повернутись додому, щоб дитина не зосталась сиротою, каже: це страшніше кулі...», – розповідає про військового генеральний директор лікарні Сергій Риженко і висловлює вдячність міністру Віктору Ляшку, «який перший зголосився про постачання супер нейрохірургічного мікроскопа. Цей сучасний апарат разом з нейрохірургами Мечникова врятував сотні людських життів».

Доповнення

За даними ООН, понад 8,5 тисячі мирних жителів загинули в Україні з початку повномасштабного вторгнення рф.

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