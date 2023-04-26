Удивительное спасение: врачи вытащили пулю и обломки кости из головы раненого военного

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Нейрохирурги Днепропетровской областной клинической больницы им. И. Мечникова провели успешную операцию по удалению пули и обломков затылочной кости из головного мозга раненого военнослужащего. Сделать это удалось благодаря использованию нейрохирургического микроскопа, сообщили в Министерстве здравоохранения, передает УНН.

Детали

Воин Руслан проживал в Харьковской области в 5 км от российской границы. Его родители рано ушли из жизни, воспитывали близкие родственники. После вторжения 24 февраля оказался в оккупации. Две недели мужчина в обход минных полей и вражеских позиций шел к своим. В первом же военкомате записался добровольцем в ряды ВСУ.

10 апреля Руслан получил тяжелое ранение в голову в Донецкой области. Пуля и осколки затылочной кости глубоко засели в головной мозг. Опытные нейрохирурги Днепропетровской областной клинической больницы им. И. Мечникова сумели филигранно провести сложную операцию с помощью нейрохирургического микроскопа. Защитник уже пришел в себя и готовится к отправке на реабилитационное лечение.

Цитата

«Вспоминает о жене и о ребенке. И хочет одного – вернуться домой, чтобы ребенок не остался сиротой, говорит: это страшнее пули...», – рассказывает о военном генеральный директор больницы Сергей Рыженко и выражает благодарность министру Виктору Ляшко, «который первый согласился о поставке супер нейрохирургического микроскопа. Этот современный аппарат вместе с нейрохирургами Мечникова спас сотни человеческих жизней».

Дополнение

По данным ООН, более 8,5 тысячи мирных жителей погибли в Украине с начала полномасштабного вторжения рф.

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