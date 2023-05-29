Дивом вижив: у Білій Церкві однорічний хлопчик випав з вікна

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"Сьогодні в Білій Церкві дитина сперлась на москітну сітку і випала з другого поверху. Хлопчика терміново шпиталізували. Лікарі діагностували у малюка травму голови та перелом стегна", - йдеться у повідомленні.

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У Вінниці з вікна квартири на 6-му поверсі випала 3-річна дівчинка. Дитина жива та госпіталізована до лікарні.