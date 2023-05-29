Чудом выжил: в Белой Церкви годовалый мальчик выпал из окна
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В Белой Церкви годовалый мальчик выпал из окна. Как сообщили в полиции Киевской области, ребенок был госпитализирован, передает УНН.
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"Сегодня в Белой Церкви ребенок оперся на москитную сетку и выпал со второго этажа. Мальчика срочно госпитализировали. Врачи диагностировали у малыша травму головы и перелом бедра", - говорится в сообщении.
Напомним
В Виннице из окна квартиры на 6 этаже выпала 3-летняя девочка. Ребенок жив и госпитализирован в больницу.