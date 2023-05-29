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19:26 • 36217 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 99302 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 104830 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 105278 просмотра

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13 марта, 13:25 • 100343 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 90690 просмотра

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13 марта, 06:36 • 109365 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Чудом выжил: в Белой Церкви годовалый мальчик выпал из окна

Чудом выжил: в Белой Церкви годовалый мальчик выпал из окна

Киев • УНН

 • 627315 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. В Белой Церкви годовалый мальчик выпал из окна. Как сообщили в полиции Киевской области, ребенок был госпитализирован, передает УНН.

Цитата

"Сегодня в Белой Церкви ребенок оперся на москитную сетку и выпал со второго этажа. Мальчика срочно госпитализировали. Врачи диагностировали у малыша травму головы и перелом бедра", - говорится в сообщении.

Напомним

В Виннице из окна квартиры на 6 этаже выпала 3-летняя девочка. Ребенок жив и госпитализирован в больницу.

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