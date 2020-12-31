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Дістав з холодильника і "забув": у США розслідують псування 500 доз вакцини від коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. У США співробітники поліції та Федеральне бюро розслідувань проводять розслідування через псування 500 доз вакцини від коронавірусу компанії Moderna. Про це повідомляє телеканал СNN, передає УНН.

Дістав з холодильника і "забув": у США розслідують псування 500 доз вакцини від коронавірусу

Як повідомляє ЗМІ, інцидент стався в медичному закладі з мережі Aurora Health Care в передмісті Мілуокі, штат Вісконсін.

Співробітник центру дістав ємності з препаратом зі спеціального холодильника і своєчасно їх не повернув.

У зв’язку з цим, 500 доз вакцини були “відбраковані”. Як пізніше зізнався співробітник, він навмисно дістав препарат з холодильника.

Раніше у Німеччині виникли проблеми з вакцинацією, а саме у Баварії порушили температурний режим зберігання.

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