Дістав з холодильника і "забув": у США розслідують псування 500 доз вакцини від коронавірусу

Як повідомляє ЗМІ, інцидент стався в медичному закладі з мережі Aurora Health Care в передмісті Мілуокі, штат Вісконсін.

Співробітник центру дістав ємності з препаратом зі спеціального холодильника і своєчасно їх не повернув.

У зв’язку з цим, 500 доз вакцини були “відбраковані”. Як пізніше зізнався співробітник, він навмисно дістав препарат з холодильника.

Раніше у Німеччині виникли проблеми з вакцинацією, а саме у Баварії порушили температурний режим зберігання.