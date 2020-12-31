Достал из холодильника и "забыл": в США расследуют порчу 500 доз вакцины от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В США сотрудники полиции и Федеральное бюро расследований проводят расследование из-за порчи 500 доз вакцины от коронавируса компании Moderna. Об этом сообщает телеканал СNN, передает УНН.
Как сообщает СМИ, инцидент произошел в медицинском учреждении из сети Aurora Health Care в пригороде Милуоки, штат Висконсин.
Сотрудник центра получил емкости с препаратом из специального холодильника и своевременно их не вернул.
В связи с этим, 500 доз вакцины были "отбракованны". Как позже признался сотрудник, он намеренно получил препарат из холодильника.
Ранее в Германии возникли проблемы с вакцинацией, а именно в Баварии нарушили температурный режим хранения.