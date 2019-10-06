Disney зніме новий фільм про Інспектора Гаджета
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Студія Disney зніме новий ігровий фільм за мотивами мультсеріалу “Інспектор Гаджет”. Про це повідомляє The Hollywood Reporter, передає УНН.
За даними видання, картину спродюсує Ден Лін і Джонатан Ейріх, які відповідали за ремейк “Аладдіна”, який зібрав у прокаті понад 1 млрд доларів. Сценарій напишуть Мікі Дей і Стрітер Сайдер, що працювали в комедійному скетч-шоу “Суботнім вечором в прямому ефірі”.
Мультсеріал “Інспектор Гаджет” про поліцейського-кіборга, в тіло якого вбудовані тисячі пристосувань, виходив c 1983 по 1986 рік. Боротися зі злом йому допомагають племінниця Пенні і собака Брейн.
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За мотивами серіалу вийшло безліч ігор і спино-оффов. У 1999 році вийшов повнометражний ігровий фільм, в якому роль Гаджета виконав Меттью Бродерік.
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