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Disney снимет новый фильм про Инспектора Гаджета

Киев • УНН

 • 98128 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Студия Disney снимет новый игровой фильм по мотивам мультсериала "Инспектор Гаджет". Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает УНН.

Disney снимет новый фильм про Инспектора Гаджета

По данным издания, картину спродюсирует Дэн Лин и Джонатан Эйрих, которые отвечали за ремейк “Аладдина”, который собрал в прокате более 1 млрд долларов. Сценарий напишут Мики Дэй и Стритер Сайдер, работавших в комедийном скетч-шоу “Субботним вечером в прямом эфире”.

Мультсериал “Инспектор Гаджет” о полицейском-киборге, в тело которого встроены тысячи приспособлений, выходил c 1983 по 1986 год. Бороться со злом ему помогают племянница Пенни и собака Брейн.

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По мотивам сериала вышло множество игр и спинно-оффов. В 1999 году вышел полнометражный игровой фильм, в котором роль Гаджета выполнил Мэттью Бродерик.

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