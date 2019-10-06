Disney снимет новый фильм про Инспектора Гаджета
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Студия Disney снимет новый игровой фильм по мотивам мультсериала "Инспектор Гаджет". Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает УНН.
По данным издания, картину спродюсирует Дэн Лин и Джонатан Эйрих, которые отвечали за ремейк “Аладдина”, который собрал в прокате более 1 млрд долларов. Сценарий напишут Мики Дэй и Стритер Сайдер, работавших в комедийном скетч-шоу “Субботним вечером в прямом эфире”.
Мультсериал “Инспектор Гаджет” о полицейском-киборге, в тело которого встроены тысячи приспособлений, выходил c 1983 по 1986 год. Бороться со злом ему помогают племянница Пенни и собака Брейн.
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По мотивам сериала вышло множество игр и спинно-оффов. В 1999 году вышел полнометражный игровой фильм, в котором роль Гаджета выполнил Мэттью Бродерик.
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