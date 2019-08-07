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Disney перезніме фільм "Один вдома"

Disney перезніме фільм "Один вдома"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Компанія Disney зніме сучасну версію фільму "Один вдома", передає УНН з посиланням на huffingtonpost.

Як розповів керівник компанії Disney Боб Айгер, крім "Один вдома", планується перезняти і "Ніч в музеї", "Оптом дешевше", "Щоденник слабака".

Huffingtonpost пише, що фанати без схвалення оцінили ідею продюсерів.

Відзначимо, що в кінопрокат вийшов рімейк на мультфільм "Король лев". Як повідомляє студія Disney, стрічка зібрала в усьому світі 1 мільярд доларів США.

Нагадаємо, перший фільм "Один удома", режисера Кріса Коламбуса вийшов в прокат в 1990 році. За сюжетом, в переддень Різдва, сім'я, відправившись, у відпустку, забула свою дитину саму у будинку. Кевін, головний герой фільму, залишившись без нагляду батьків, опинився в центрі захоплюючих і небезпечних пригод. Також, фанати "різдвяної класики" стверджують, що Кевіна замінити в новому рімейку неможливо.

Як повідомляв УНН, в кінопрокат в Україні виходить фільм-призер Канн.

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