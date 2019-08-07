Disney переснимет фильм "Один дома"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Компания Disney снимет современную версию фильма "Один дома", передает УНН со ссылкой на huffingtonpost.
Как рассказал руководитель компании Disney Боб Айгер, что кроме "Один дома", планируется переснять и "Ночь в музее", "Оптом дешевле", "Дневник слабака".
Huffingtonpost пишет, что фанаты без одобрения оценили идею продюсеров.
Отметим, что в кинопрокат вышел римейк на мультфильм "Король лев". Как сообщает студия Disney, лента собрала во всем мире 1 миллиард долларов США.
Напомним, первый фильм "Один дома", режиссера Криса Коламбуса вышел в прокат в 1990 году. По сюжету, в канун рождества, семья, отправившись, в отпуск, забыла своего ребенка одного дома. Кевин, главный герой фильма, оставшись без присмотра родителей, оказался в центре увлекательных и опасных приключений. Также, фанаты "рождественской классики" утверждают, что Кевина заменить в новом ремейке невозможно.
Как сообщал УНН, в кинопрокат в Украине выходит фильм-призер Канн.