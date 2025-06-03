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Disney оголосив про звільнення сотень людей

Київ • УНН

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Disney скорочує штат на тлі змін у споживанні контенту та прагне зекономити 5,5 млрд доларів. Звільнення торкнуться різних відділів, але жоден не буде ліквідовано повністю.

Disney оголосив про звільнення сотень людей

Компанія Disney заявляє, що звільняє ще кілька сотень людей по всьому світу, зокрема співробітників відділів кіно, телебачення та фінансів, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Гігант індустрії розваг опинився під тиском, на тлі того, як глядачі відмовляються від передплати кабельного телебачення на користь стримінгових платформ.

"Оскільки наша галузь швидко трансформується, ми продовжуємо вивчати способи ефективного управління нашим бізнесом, підживлюючи при цьому сучасну креативність та інновації, які споживачі цінують і очікують від Disney", - повідомив представник BBC.

Останні скорочення робочих місць відбулися услід за великими звільненнями, оголошеними в 2023 році, коли близько 7000 співробітників було звільнено в межах кампанії генерального директора Боба Айгера з економії 5,5 млрд доларів.

Скорочення торкнуться кількох команд, включаючи маркетингові відділи для його кіно- та телепідрозділів. Також торкнеться співробітників відділів кастингу, розвитку та корпоративних фінансів Disney.

"Ми хірургічно підійшли до мінімізації кількості співробітників, яких це торкнеться", - сказав представник. Компанія також заявила, що жодну команду не буде ліквідовано повністю.

У каліфорнійській фірмі працюють 233 000 співробітників, з яких трохи більше ніж 60 000 перебувають поза США.

Disney володіє безліччю компаній в індустрії розваг, включаючи Marvel, Hulu та ESPN.

У травні фірма повідомила про вищі, ніж очікувалося, доходи, загальний дохід за перші три місяці року становив 23,6 млрд доларів. Це на 7% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Компанія заявила, що зростання обумовлено новими підписниками її стримінгового сервісу Disney+.

Цього року компанія випустила низку нових фільмів, включаючи "Капітан Америка: Чудесний новий світ" (Captain America: Brave New World) та "Білосніжка" (Snow White).

Ремейк культового анімаційного фільму "Білосніжка" не показав очікуваних результатів у кінотеатрах, зіткнувшись із низкою негативних відгуків.

Але останній реліз Disney, "Ліло і Стіч" (Lilo & Stitch), побив рекорди касових зборів у США у святкові вихідні, приурочені до Дня пам'яті.

За даними галузевої компанії Box Office Mojo, продаж квитків на анімаційний фільм по всьому світу з моменту його виходу в травні сягнули понад 610 млн доларів.

Фанати обурені зміною персонажів у рімейку фільму "Ліло і Стіч" від Disney09.05.25, 12:01 • 10372 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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