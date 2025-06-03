Disney объявил об увольнении сотен людей

Компания Disney заявляет, что увольняет еще несколько сотен человек по всему миру, в том числе сотрудников отделов кино, телевидения и финансов, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Гигант индустрии развлечений оказался под давлением, на фоне того, как зрители отказываются от подписки на кабельное телевидение в пользу стриминговых платформ.

"Поскольку наша отрасль быстро трансформируется, мы продолжаем изучать способы эффективного управления нашим бизнесом, подпитывая при этом современную креативность и инновации, которые потребители ценят и ожидают от Disney", - сообщил представитель BBC.

Последние сокращения рабочих мест произошли вслед за крупными увольнениями, объявленными в 2023 году, когда около 7000 сотрудников были уволены в рамках кампании генерального директора Боба Айгера по экономии 5,5 млрд долларов.

Сокращения коснутся нескольких команд, включая маркетинговые отделы для его кино- и телеподразделений. Также коснется сотрудников отделов кастинга, развития и корпоративных финансов Disney.

"Мы хирургически подошли к минимизации количества сотрудников, которых это коснется", - сказал представитель. Компания также заявила, что ни одна команда не будет ликвидирована полностью.

В калифорнийской фирме работают 233 000 сотрудников, из которых чуть более 60 000 находятся вне США.

Disney владеет множеством компаний в индустрии развлечений, включая Marvel, Hulu и ESPN.

В мае фирма сообщила о более высоких, чем ожидалось, доходах, общий доход за первые три месяца года составил 23,6 млрд долларов. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Компания заявила, что рост обусловлен новыми подписчиками ее стримингового сервиса Disney+.

В этом году компания выпустила ряд новых фильмов, включая "Капитан Америка: Чудесный новый мир" (Captain America: Brave New World) и "Белоснежка" (Snow White).

Ремейк культового анимационного фильма "Белоснежка" не показал ожидаемых результатов в кинотеатрах, столкнувшись с рядом негативных отзывов.

Но последний релиз Disney, "Лило и Стич" (Lilo & Stitch), побил рекорды кассовых сборов в США в праздничные выходные, приуроченные ко Дню памяти.

По данным отраслевой компании Box Office Mojo, продажа билетов на анимационный фильм по всему миру с момента его выхода в мае достигли более 610 млн долларов.

Фанаты возмущены изменением персонажей в ремейке фильма "Лило и Стич" от Disney