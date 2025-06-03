Disney объявил об увольнении сотен людей

$41.620.09
47.500.43
ukenru
От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира
11:55 • 26702 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

Эксклюзив
08:15 • 55147 просмотра

Политолог о результатах переговоров в Стамбуле: демонстрация Трампу, что рф не хочет мира

Эксклюзив
07:51 • 104292 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна

Эксклюзив
3 июня, 06:00 • 58076 просмотра

Выборы в Южной Корее: изменится ли поддержка Украины после результатов

2 июня, 18:59 • 142472 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 14:39 • 110849 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

2 июня, 14:21 • 122455 просмотра

Украина предложила россии новую встречу до конца июня

2 июня, 13:07 • 124159 просмотра

Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак

2 июня, 11:49 • 233650 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

Эксклюзив
2 июня, 06:01 • 169752 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
4м/с
43%
747мм
Популярные новости

"Меморандум" о мире от рф: российские СМИ обнародовали полный список "хотелок" кремля

3 июня, 03:12 • 63656 просмотра

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

3 июня, 06:54 • 35886 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

07:15 • 43078 просмотра

Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить

07:30 • 88419 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

07:52 • 28576 просмотра
публикации

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

12:52 • 7668 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

11:55 • 26717 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна
Эксклюзив

07:51 • 104306 просмотра

Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить

07:30 • 88862 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 18:59 • 142485 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Юн Сок Ёль

Олег Кипер

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Стамбул

Одесса

Турция

Реклама
УНН Lite

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

12:52 • 7644 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

07:52 • 28886 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

07:15 • 43381 просмотра

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

3 июня, 06:54 • 36180 просмотра

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

2 июня, 07:53 • 150342 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Тесла Модель Y

Нефть марки Brent

Северный поток

Калибр (семейство ракет)

Disney объявил об увольнении сотен людей

Киев • УНН

 • 852 просмотра

Disney сокращает штат на фоне изменений в потреблении контента и стремится сэкономить 5,5 млрд долларов. Увольнения коснутся разных отделов, но ни один не будет ликвидирован полностью.

Disney объявил об увольнении сотен людей

Компания Disney заявляет, что увольняет еще несколько сотен человек по всему миру, в том числе сотрудников отделов кино, телевидения и финансов, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Гигант индустрии развлечений оказался под давлением, на фоне того, как зрители отказываются от подписки на кабельное телевидение в пользу стриминговых платформ.

"Поскольку наша отрасль быстро трансформируется, мы продолжаем изучать способы эффективного управления нашим бизнесом, подпитывая при этом современную креативность и инновации, которые потребители ценят и ожидают от Disney", - сообщил представитель BBC.

Последние сокращения рабочих мест произошли вслед за крупными увольнениями, объявленными в 2023 году, когда около 7000 сотрудников были уволены в рамках кампании генерального директора Боба Айгера по экономии 5,5 млрд долларов.

Сокращения коснутся нескольких команд, включая маркетинговые отделы для его кино- и телеподразделений. Также коснется сотрудников отделов кастинга, развития и корпоративных финансов Disney.

"Мы хирургически подошли к минимизации количества сотрудников, которых это коснется", - сказал представитель. Компания также заявила, что ни одна команда не будет ликвидирована полностью.

В калифорнийской фирме работают 233 000 сотрудников, из которых чуть более 60 000 находятся вне США.

Disney владеет множеством компаний в индустрии развлечений, включая Marvel, Hulu и ESPN.

В мае фирма сообщила о более высоких, чем ожидалось, доходах, общий доход за первые три месяца года составил 23,6 млрд долларов. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Компания заявила, что рост обусловлен новыми подписчиками ее стримингового сервиса Disney+.

В этом году компания выпустила ряд новых фильмов, включая "Капитан Америка: Чудесный новый мир" (Captain America: Brave New World) и "Белоснежка" (Snow White).

Ремейк культового анимационного фильма "Белоснежка" не показал ожидаемых результатов в кинотеатрах, столкнувшись с рядом негативных отзывов.

Но последний релиз Disney, "Лило и Стич" (Lilo & Stitch), побил рекорды кассовых сборов в США в праздничные выходные, приуроченные ко Дню памяти.

По данным отраслевой компании Box Office Mojo, продажа билетов на анимационный фильм по всему миру с момента его выхода в мае достигли более 610 млн долларов.

Фанаты возмущены изменением персонажей в ремейке фильма "Лило и Стич" от Disney09.05.25, 12:01 • 10371 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Соединённые Штаты
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9