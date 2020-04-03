Дискотеки, бари та концерти: як розважатися на карантині у п’ятницю

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Під час карантину, сидячи вдома, українці можуть відвідувати концерти, потанцювати дискотеці та, навіть, випити у барі. УНН зробив підбірку закладів, куди можна піти онлайн.

Для тих, кому не вистачає походів у бар, одне брендингове агентство запустило міжнародний онлайн-бар Stay The Fuck Home Bar у підтримку людей, які на карантині дотримуються правил та залишаються вдома. В онлайн-барі ви можете обрати кімнату для відпочинку з друзями, вас об’єднають у спільному відео, ви можете пити, грати в ігри, розповідати тости.

Також у Берліні створили онлайн-платформу United We Stream, яка збирає всіх артистів і транслює виступи діджеїв, співаків, гуртів. Долучитися до перегляду можуть люди з усього світу. Окрім того, цю платформу починають використовувати для презентацій фільмів.

А ті, хто засумував за танцями, можуть скористатися послугою онлайн-дискотеки. Від початку карантину в Україні Запорізький діджей Володимир організував для всіх бажаючих танці онлайн. Він веде трансляцію у прямому ефірі на своїй сторінці у Facebook. Сьогодні о 19:00 всіх чекає дикотера 90-х.

Окрім того, танцювати можна під музичні концерти, які зірки українського шоубізнесу почали проводити онлайн безкоштовно. Так, на своїх сторінках у Facebook, YouTube та Instagram дають онлайн-концерти Оля Полякова, солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, група “Фіолет”.

Джамала, будучи на карантині на при надії, дарує своїм підписниками майже щоденне виконання каверів. Тож, слідкуйте за своїми кумирами та насолоджуйтеся музикою.

Варто також звернути увагу на радіо: ФМ-станції влаштовують тематичні дискотеки або ж запрошують зірок для живих виступів у студії.

Британська рок-група Coldplay виходить з концертами у прямому ефірі в Instagram.

А для любителів співати в караоке, наразі відкрилася чудова нагода робити це із зірками, адже британський співак Робі Вільям запустив в соціальних мережах “коронаоке”.

Нагадаємо, що деякі заклади в Україні вже запустили доставку коктейлів та напоїв. Тому, можете замовити собі улюблену “Маргариту” та потанцювати.

Додамо, сьогодні, 3 квітня, у світі відзначають день вечірки. І хоча більшість світу на карантині — це не привід сумувати та відмовляти собі у розвага, тим більше сучасні технології дають можливість влаштовувати вечірки залишаючись вдома та тримаючи гостей на безпечній відстані.

Як повідомляв УНН раніше, під час карантину батьки багато часу проводять вдома зі своїми дітьми. Як провести його з користю і максимальним комфортом для обох — у коментарі УНН розповідала психолог Олена Рихальська.



