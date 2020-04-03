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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 58065 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 67446 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Дискотеки, бары и концерты: как развлекаться на карантине в пятницу

Киев  •  УНН

 • 46653 просмотра

Оставайтесь дома и устройте вечеринку с друзьями онлайн

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Во время карантина, сидя дома, украинцы могут посещать концерты, потанцевать дискотеке и даже выпить в баре. УНН сделал подборку заведений, куда можно пойти онлайн.

Для тех, кому не хватает походов в бар, одно брендинговое агентство запустило международный онлайн-бар Stay The Fuck Home Bar в поддержку людей, которые на карантине соблюдают правила и остаются дома. В онлайн-баре вы можете выбрать комнату для отдыха с друзьями, вас объединят в общем видео, вы можете пить, играть в игры, рассказывать тосты.

Также в Берлине создали онлайн-платформу United We Stream, которая собирает всех артистов и транслирует выступления диджеев, певцов, групп. Приобщиться к просмотру могут люди со всего мира. Кроме того, эту платформу начинают использовать для презентаций фильмов.

А те, кто соскучился по танцами, могут воспользоваться услугой онлайн-дискотеки. С начала карантина в Украине запорожский диджей Владимир организовал для всех желающих танцы онлайн. Он ведет трансляцию в прямом эфире на своей странице в Facebook. Сегодня в 19:00 всех ждет дикотера 90-х.

Кроме того, танцевать можно под музыкальные концерты, которые звезды украинского шоубизнеса начали проводить онлайн бесплатно. Так, на своих страницах в Facebook, YouTube и Instagram дают онлайн-концерты Оля Полякова, солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, группа "Фиолет".

Джамала, будучи беременной, на карантине дарит своим подписчикам почти ежедневное исполнение каверов. Поэтому, следите за своими кумирами и наслаждайтесь музыкой.

Стоит также обратить внимание на радио: ФМ-станции устраивают тематические дискотеки или приглашают звезд для живых выступлений в студии.

Британская рок-группа Coldplay выходит с концертами в прямом эфире в Instagram.

А для любителей петь в караоке, теперь открылась прекрасная возможность делать это со звездами, ведь британский певец Робби Уильям запустил в социальных сетях "коронаоке".

Напомним, что некоторые заведения в Украине уже запустили доставку коктейлей и напитков. Поэтому, можете заказать себе любимую "Маргариту" и потанцевать.

Добавим, что сегодня, 3 апреля, в мире отмечают день вечеринки. И хотя большинство мира на карантине - это не повод грустить и отказывать себе в развлечении, тем более современные технологии позволяют устраивать вечеринки оставаясь дома и держа гостей на безопасном расстоянии.

Как сообщал УНН ранее, во время карантина родители много времени проводят дома со своими детьми. Как провести его с пользой и максимальным комфортом для обоих - в комментарии УНН рассказывала психолог Елена Рыхальская.

Украинские Национальные Новости

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