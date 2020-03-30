Зіркове “Коронаоке”: Роббі Вільямс, Джастін Бібер та Джамала влаштовують домашні концерти
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Прямі трансляції під назвою “Коронаоке” для своїх підписників британський співак щодня влаштовує в своєму Instagram-профілі. Користувачі обирають будь-яку пісню і виконавець переспівує її в прямому ефірі, передає УНН.
Найепічнішим стало виконання композиції гурту Bee Gees “Stayin’ Alive” (“Залишайся живим”). Не приховуючи сміху співак хвацько пританцьовував.
Тепер, натхнені ініціативою, музичні компанії влаштовують онлайн-фестивалі, а побувати на концертах світових та українських зірок можна не встаючи з дивану. Приміром, підспівувати, а то і підтанцьовувати Джастіну Біберу може кожен, долучившись до його інстраграм-сторінки.
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Не забуває про своїх підписників на час карантину і Джамала. Будучи вагітною, вона бавить своїх фоловерів не лише власними, але і світовими хітами.
Сьогодні захотілось поділитися з вами піснею британських виконавців Loyle Carner та Jorja Smith. За обома приємно слідкувати⠀ Круто, що @alyona.alyona.official вирішила приєднатись до наших вечорів доброї музики, переспівати та переробити цю пісню⠀ Ось такий вам подарунок! Нагадую, що всі музиканти знаходяться у себе вдома. ⠀ @vovasharykov @andrey_chmut @basslineira @evgeniykostits ⠀ Loose ends про незавершені справи. Про те, що потрібно дарувати багато любові... Про те, що у кожного свій шлях... ⠀ Thank you so much for this song @loylecarner @jorjasmith_ ⠀ #togetherathome #разомвдома
З домашньої музичної студії прямі трансляції влаштовує і фронтвумен гурту “The Hardkiss” Юлія Саніна. В одній з останніх поділилася, що живі концерти пропонувала запустити і колезі по сцені — Тіні Кароль. Проте та поки що мовчить.