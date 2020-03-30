Звездное "Коронаоке" Робби Уильямс, Джастин Бибер и Джамала устраивают домашние концерты
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Прямые трансляции под названием "Коронаоке" для своих подписчиков британский певец ежедневно устраивает в своем Instagram-профиле. Пользователи выбирают любую песню и исполнитель перепевает ее в прямом эфире, передает УНН.
Самым эпичным стало исполнение композиции группы Bee Gees "Stayin 'Alive" ("Оставайся живым"). Не скрывая смеха певец лихо приплясывал.
Теперь, воодушевленные инициативой, музыкальные компании устраивают онлайн-фестивали, а побывать на концертах мировых и украинских звезд можно не вставая с дивана. К примеру, подпевать, а то и подтанцовывать Джастину Биберу может каждый, присоединившись к его инстраграм-странице.
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Не забывает о своих подписчиков на время карантина и Джамала. Будучи беременной, она забавляет своих фолловеров не только собственными, но и мировыми хитами.
Сегодня захотелось поделиться с вами песней британских исполнителей Loyle Carner и Jorja Smith. По обоим приятно следить ⠀ Круто, что @ alyona.alyona.official решила присоединиться к нашим вечеров хорошей музыки, перепеть и переделать эту песню ⠀ Вот такой вам подарок! Напоминаю, что все музыканты находятся у себя дома. ⠀ @vovasharykov @andrey_chmut @basslineira @evgeniykostits ⠀ Loose ends о незавершенных делах. О том, что нужно дарить много любви ... о том, что у каждого свой путь ... ⠀ Thank you so much for this song @loylecarner @jorjasmith_ ⠀ #togetherathome # разомвдома
С домашней музыкальной студии прямые трансляции устраивает и фронтвумен группы "The Hardkiss" Юлия Санина. В одной из последних поделилась, что живые концерты предлагала запустить и коллеге по сцене - Тине Кароль. Однако та пока молчит.