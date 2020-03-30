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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 97525 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102747 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104830 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103899 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 112350 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Звездное "Коронаоке" Робби Уильямс, Джастин Бибер и Джамала устраивают домашние концерты

Звездное "Коронаоке" Робби Уильямс, Джастин Бибер и Джамала устраивают домашние концерты

Киев  •  УНН

 • 23656 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Прямые трансляции под названием "Коронаоке" для своих подписчиков британский певец ежедневно устраивает в своем Instagram-профиле. Пользователи выбирают любую песню и исполнитель перепевает ее в прямом эфире, передает УНН.

Самым эпичным стало исполнение композиции группы Bee Gees "Stayin 'Alive" ("Оставайся живым"). Не скрывая смеха певец лихо приплясывал.

Теперь, воодушевленные инициативой, музыкальные компании устраивают онлайн-фестивали, а побывать на концертах мировых и украинских звезд можно не вставая с дивана. К примеру, подпевать, а то и подтанцовывать Джастину Биберу может каждый, присоединившись к его инстраграм-странице.

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Let's get yummy number 1 stream it now !! And please buy on iTunes !!!!!!!! Follow me on tik tok

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

Не забывает о своих подписчиков на время карантина и Джамала. Будучи беременной, она забавляет своих фолловеров не только собственными, но и мировыми хитами.

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Сегодня захотелось поделиться с вами песней британских исполнителей Loyle Carner и Jorja Smith. По обоим приятно следить ⠀ Круто, что @ alyona.alyona.official решила присоединиться к нашим вечеров хорошей музыки, перепеть и переделать эту песню ⠀ Вот такой вам подарок! Напоминаю, что все музыканты находятся у себя дома. ⠀ @vovasharykov @andrey_chmut @basslineira @evgeniykostits ⠀ Loose ends о незавершенных делах. О том, что нужно дарить много любви ... о том, что у каждого свой путь ... ⠀ Thank you so much for this song @loylecarner @jorjasmith_ ⠀ #togetherathome # разомвдома

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

С домашней музыкальной студии прямые трансляции устраивает и фронтвумен группы "The Hardkiss" Юлия Санина. В одной из последних поделилась, что живые концерты предлагала запустить и коллеге по сцене - Тине Кароль. Однако та пока молчит.

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Для тех, кто пропустил online стрим.

Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

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