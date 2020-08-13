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Директори шкіл з різних куточків України підтримують проведення ІФА-тестів для вчителів перед 1 вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Напередодні нового навчального року, організованого на рівні держави ІФА-скринінгу серед учителів проводити не будуть. Про це раніше заявили в МОН, а згодом і в МОЗ. Разом з тим, усю відповідальність за безпечний навчальний процес та його старт в умовах карантину покладено на директорів навчальних закладів. У коментаріях УНН вони розповіли чи потрібно вчителям тестування на “ковід” та чи є реальна змога його організувати.

“Провести ІФА-тестування для всього колективу - це було б добро. Я, на приклад, за. Але ж, на жаль, ми не уповноважені на те, що впроваджувати такі ініціативи. Натомість, на директорів шкіл сьогодні поклали купу обов'язків в частині організації освітнього процесу в умовах карантину”, - розповіла директор школи у с. Луганське, що на Донеччині, Галина Васильєва.

Підтримує таку необхідність і директор Печерської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тульчинської районної ради Вінницької області Котовська Леоніда.

“Я думаю, що це було б доречно, з метою убезпечення і збереження здоров'я вчителів і, як наслідок, дітей, з якими працівники школи перебувають у контакті. Здоров'я наших дітей для нас в пріоритеті, тому було б непогано”, - сказала вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шмигаля закликали забезпечити ІФА-скринінг серед вчителів перед 1 вересня

На потребі ІФА-скринінгу серед освітян наполягає і директор Суворовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (Тульчинський район Вінницька область) Григорій Довгань.

За його словами, перш ніж зайти у клас, вчитель має бути певен, що не є носієм вірусу.

“Це не просто доречно, це правильно. Аби вчитель для себе знав, що він не є носієм вірусу, розумів чи має антитіла до COVID-19 чи ні, і у випадку раптом чого убезпечив від того дітей, з яким він контактує. Я за таку ініціативу”, - сказав він.

В столиці теж погоджуються із думками своїх колег з різних регіонів Україні.

“Це було б добре, і правильним кроком. Я взагалі вважаю що треба якомога широко тестувати, аби розуміти, в якому стані перебуває епідеміологічна безпека”, - зазначив колишній директор СШ №148 м. Києва та освітній омбудсмен України Сергій Горбачов.

Разом з тим, усі директори додають, що самотужки організувати такі ІФА-дослідженя навіть для свого одного колективу змоги не мають. У першу чергу через брак коштів.

“Але ж на це немає грошей. І антиковідний фонд використовується, скажімо так, для освіти “дуже сумно”. Освіта практично нічого не отримує”, - пояснює Горбачов.

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