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Директора школ из разных уголков Украины поддерживают проведение ИФА-тестов для учителей перед 1 сентября

Директора школ из разных уголков Украины поддерживают проведение ИФА-тестов для учителей перед 1 сентября

Киев  •  УНН

 • 26364 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Накануне нового учебного года, организованный на уровне государства ИФА-скрининг среди учителей проводить не будут. Об этом ранее заявили в МОН, а затем и в Минздраве. Вместе с тем, вся ответственность за безопасный учебный процесс и его старт в условиях карантина возложена на директоров учебных заведений. В комментариях УНН они рассказали, нужно ли учителям тестирование на "ковид" и есть ли реальная возможность его организовать.

"Провести ИФА-тестирования для всего коллектива - это было бы хорошо. Я, например, за. Но, к сожалению, мы не уполномочены на то, что внедрять такие инициативы. Зато на директоров школ сегодня положили кучу обязанностей в части организации образовательного процесса в условиях карантина", - рассказала директор школы в с. Луганское, что в Донецкой области, Галина Васильева.

Поддерживает такую необходимость и директор Печерской общеобразовательной школы I-III ступеней Тульчинского районного совета Винницкой области Котовская Леонида.

"Я думаю, что это было бы уместно, с целью обеспечения безопасности и сохранения здоровья учителей и, как следствие, детей, с которыми работники школы находятся в контакте. Здоровье наших детей для нас в приоритете, поэтому было бы неплохо", - сказала она.

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На необходимости ИФА-скрининга среди педагогов настаивает и директор Суворовской общеобразовательной школы I-III ступеней (Тульчинский район, Винницкая область) Григорий Довгань.

По его словам, прежде чем зайти в класс, учитель должен быть уверен, что не является носителем вируса.

"Это не просто уместно, это правильно. Чтобы учитель для себя знал, что он не является носителем вируса, понимал имеет ли антитела к CONID-19 или нет, и в случае вдруг чего обезопасил от того детей, с которым он контактирует. Я за такую инициативу", - сказал он.

В столице тоже соглашаются с мнением своих коллег из разных регионов Украины.

"Это было бы хорошим, и правильным шагом. Я вообще считаю, что надо как можно более широко тестировать, чтобы понимать, в каком состоянии находится эпидемиологическая безопасность", - отметил бывший директор СШ №148 г. Киева и образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев.

Вместе с тем, все директора добавляют, что самостоятельно организовать такие ИФА-исследования даже для своего одного коллектива возможности не имеют. В первую очередь из-за нехватки средств.

"Но на это нет денег. И антиковидний фонд используется, скажем так, для образования "очень печально". Образование практически ничего не получает", - объясняет Горбачев.

Украинские Национальные Новости

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