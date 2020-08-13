Директора школ из разных уголков Украины поддерживают проведение ИФА-тестов для учителей перед 1 сентября

КИЕВ. 13 августа. УНН. Накануне нового учебного года, организованный на уровне государства ИФА-скрининг среди учителей проводить не будут. Об этом ранее заявили в МОН, а затем и в Минздраве. Вместе с тем, вся ответственность за безопасный учебный процесс и его старт в условиях карантина возложена на директоров учебных заведений. В комментариях УНН они рассказали, нужно ли учителям тестирование на "ковид" и есть ли реальная возможность его организовать.