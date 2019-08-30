Директора підприємства, який налагодив поставки газу до “ДНР”, арештували на 60 діб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Жовтневий районний суд м. Маріуполя обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 57 630 грн директору компанії, який здійснював поставку технічного газу на непідконтрольну територію та сплачував митні платежі до бюджету терористичної організації “ДНР”, передає УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
Як повідомили у прокуратурі, установлено, що упродовж 2016-2018 років 58-річний директор підприємства, за попередньою змовою з керівником іншого приватного підприємства, здійснював експортно-імпортні операції щодо купівлі-продажу продукції на окупованій території. З метою прикриття незаконної діяльності постачання здійснювались через територію Російської Федерації.
У такий спосіб підозрюваний сплачував платежі та податки до так званого “бюджету “ДНР”, здійснюючи фінансування терористичної організації, зазначено у повідомленні.
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"У зв’язку з тим, що підозрюваний переховувався від органів досудового розслідування на непідконтрольній українській владі території, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, останнього оголошено у розшук та завдяки проведеним ефективним оперативно-розшуковим заходам, працівниками Служби Безпеки України чоловіка затримано на території м. Одеси", - повідомили у прокуратурі.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) КК України
Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.