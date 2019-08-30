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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112234 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122894 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114425 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120384 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125500 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150975 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 150565 просмотра

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Директора предприятия, который наладил поставки газа в "ДНР", арестовали на 60 суток

Директора предприятия, который наладил поставки газа в "ДНР", арестовали на 60 суток

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Октябрьский районный суд г. Мариуполя избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 57 630 грн директору компании, который осуществлял поставку технического газа на неподконтрольную территорию и платил таможенные платежи в бюджет террористической организации "ДНР", передает УНН со ссылкой на пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как сообщили в прокуратуре, установлено, что в течение 2016-2018 годов 58-летний директор предприятия, по предварительному сговору с руководителем другого частного предприятия, осуществлял экспортно-импортные операции по купле-продаже продукции на оккупированной территории. С целью прикрытия незаконной деятельности поставки осуществлялись через территорию Российской Федерации.

Таким образом подозреваемый платил платежи и налоги в так называемый "бюджет "ДНР", осуществляя финансирование террористической организации, говорится в сообщении.

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"В связи с тем, что подозреваемый скрывался от органов предварительного расследования на неподконтрольной украинской власти территории, с целью уклонения от уголовной ответственности, последнего объявлено в розыск и благодаря проведенным эффективным оперативно-розыскным мероприятиям, сотрудниками Службы безопасности Украины мужчина задержан на территории г. Одессы", - сообщили в прокуратуре.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Украинские Национальные Новости

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