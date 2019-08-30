Директора предприятия, который наладил поставки газа в "ДНР", арестовали на 60 суток
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Октябрьский районный суд г. Мариуполя избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 57 630 грн директору компании, который осуществлял поставку технического газа на неподконтрольную территорию и платил таможенные платежи в бюджет террористической организации "ДНР", передает УНН со ссылкой на пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Как сообщили в прокуратуре, установлено, что в течение 2016-2018 годов 58-летний директор предприятия, по предварительному сговору с руководителем другого частного предприятия, осуществлял экспортно-импортные операции по купле-продаже продукции на оккупированной территории. С целью прикрытия незаконной деятельности поставки осуществлялись через территорию Российской Федерации.
Таким образом подозреваемый платил платежи и налоги в так называемый "бюджет "ДНР", осуществляя финансирование террористической организации, говорится в сообщении.
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"В связи с тем, что подозреваемый скрывался от органов предварительного расследования на неподконтрольной украинской власти территории, с целью уклонения от уголовной ответственности, последнего объявлено в розыск и благодаря проведенным эффективным оперативно-розыскным мероприятиям, сотрудниками Службы безопасности Украины мужчина задержан на территории г. Одессы", - сообщили в прокуратуре.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.
Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.