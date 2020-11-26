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Директора Музею Революції Гідності заявив, що його викликали на допит

Директора Музею Революції Гідності заявив, що його викликали на допит

Київ • УНН

 • 12610 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Директор Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло повідомив, що його викликали на допит до Національної поліції. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН

Пошивайло повідомив, що забрав вилучений слідчими при обшуці зовнішній диск, відповів на два інформаційні запити.

"У Нацполіції було ще чимало роз'яснювальних запитань. Запропонував відразу викликати на допит і пояснити під протокол.
Дякую, посприяли. Завтра, 15:00, Володимирська, 15", - написав директор музею.

Пошивайло додав, що відповість на запитання преси після допиту.

Нагадаємо, у січні 2019 року на алеї Героїв Небесної Сотні розпочалися підготовчі роботи зі спорудження Меморіалу.

У лютому 2019 року їх припинили у зв’язку з проведенням там Генеральною прокуратурою слідчих експериментів у кримінальному провадженні про вбивства та спричинення вогнепальних поранень учасникам акцій протесту в період з 18 по 20 лютого 2014 року.

Також нагадаємо, що 19 листопада 2020 року до музею Революції Гідності прийшли з обшуком. СБУ вилучила документи щодо Меморіалу на алеї Небесної Сотні.

Після цього, 23 листопада Національний музей Революції Гідності повідомив, що до них прийшли з новою перевіркою. Зокрема, відбувається “експертиза будівництва музею”, проектування якого не розпочалося.

Українські Національні Новини

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