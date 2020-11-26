Директора Музею Революції Гідності заявив, що його викликали на допит

Пошивайло повідомив, що забрав вилучений слідчими при обшуці зовнішній диск, відповів на два інформаційні запити.

"У Нацполіції було ще чимало роз'яснювальних запитань. Запропонував відразу викликати на допит і пояснити під протокол.

Дякую, посприяли. Завтра, 15:00, Володимирська, 15", - написав директор музею.

Пошивайло додав, що відповість на запитання преси після допиту.

Нагадаємо, у січні 2019 року на алеї Героїв Небесної Сотні розпочалися підготовчі роботи зі спорудження Меморіалу.

У лютому 2019 року їх припинили у зв’язку з проведенням там Генеральною прокуратурою слідчих експериментів у кримінальному провадженні про вбивства та спричинення вогнепальних поранень учасникам акцій протесту в період з 18 по 20 лютого 2014 року.

Також нагадаємо, що 19 листопада 2020 року до музею Революції Гідності прийшли з обшуком. СБУ вилучила документи щодо Меморіалу на алеї Небесної Сотні.

Після цього, 23 листопада Національний музей Революції Гідності повідомив, що до них прийшли з новою перевіркою. Зокрема, відбувається “експертиза будівництва музею”, проектування якого не розпочалося.