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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 82200 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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Директора Музея Революции Достоинства заявил, что его вызвали на допрос

Директора Музея Революции Достоинства заявил, что его вызвали на допрос

Киев  •  УНН

 • 12607 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Директор Музея Революции Достоинства Игор Пошивайло сообщил, что еговызвали на допрос в Национальную полицию. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Пошивайло сообщил, что забрал изьятый следователями при обыске внешний диск, ответил на два информационные запроса.

"В Нацполиции было еще немало разъяснительных вопросов. Предложил сразу вызвать на допрос и объяснить под протокол.
Спасибо, помогли. Завтра, 15:00, Владимирская, 15", - написал директор музея.

Пошивайло добавил, что ответит на вопросы прессы после допроса.

Напомним, в январе 2019 года на аллее Героев Небесной Сотни начались подготовительные работы по сооружению Мемориала.

В феврале 2019 года их прекратили в связи с проведением там Генеральной прокуратурой следственных экспериментов в уголовном производстве об убийствах и причинении огнестрельных ранений участникам акций протеста в период с 18 по 20 февраля 2014 года.

Также напомним, что 19 ноября 2020 года в музей Революции Достоинства пришли с обыском. СБУ изъяла документы по Мемориалу на аллее Небесной Сотни.

После этого, 23 ноября Национальный музей Революции Достоинства сообщил, что к ним пришли с новой проверкой. В частности, происходит "экспертиза строительства музея", проектирование которого началось.

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