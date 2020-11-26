Директора Музея Революции Достоинства заявил, что его вызвали на допрос
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Директор Музея Революции Достоинства Игор Пошивайло сообщил, что еговызвали на допрос в Национальную полицию. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
Пошивайло сообщил, что забрал изьятый следователями при обыске внешний диск, ответил на два информационные запроса.
"В Нацполиции было еще немало разъяснительных вопросов. Предложил сразу вызвать на допрос и объяснить под протокол.
Спасибо, помогли. Завтра, 15:00, Владимирская, 15", - написал директор музея.
Пошивайло добавил, что ответит на вопросы прессы после допроса.
Напомним, в январе 2019 года на аллее Героев Небесной Сотни начались подготовительные работы по сооружению Мемориала.
В феврале 2019 года их прекратили в связи с проведением там Генеральной прокуратурой следственных экспериментов в уголовном производстве об убийствах и причинении огнестрельных ранений участникам акций протеста в период с 18 по 20 февраля 2014 года.
Также напомним, что 19 ноября 2020 года в музей Революции Достоинства пришли с обыском. СБУ изъяла документы по Мемориалу на аллее Небесной Сотни.
После этого, 23 ноября Национальный музей Революции Достоинства сообщил, что к ним пришли с новой проверкой. В частности, происходит "экспертиза строительства музея", проектирование которого началось.