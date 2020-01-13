Директора Human Rights Watch не пустили до Гонконга
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Виконавчому директору правозахисної організації Human Rights Watch Кенету Роту заборонили в'їзд до Гонконгу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Human Rights Watch.
Громадянину США Роту заборонили в’їзд до Гонконгу вже в аеропорту. При цьому прикордонники відмовились пояснити причину заборони.
Глава HRW мав представити доповідь організації на 652 сторінки про порушення прав людини у майже 100 країнах світу.
"Я сподівався висвітлити посилений наступ Пекіна на міжнародні зусилля із захисту прав людини", — сказав Рот.
В організації нагадали, що міграційна влада автономії не вперше забороняє в’їзд іноземцям, які критикують материкову владу Китаю та керівництво Гонконгу.
"Ця невтішна акція є ще одною ознакою того, що Пекін посилює свою деспотичну владу у Гонконзі та ще більше обмежує свободу, якою гонконжці користуються у межах "однієї країни — двох систем", — наголосив глава HRW.
Нагадаємо, поліція у Гонконгу затримала 400 протестувальників під час новорічної акції.