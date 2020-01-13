Директора Human Rights Watch не пустили в Гонконг

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109858 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112354 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110860 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 122536 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103450 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107007 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107347 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131750 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130553 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Директора Human Rights Watch не пустили в Гонконг

Директора Human Rights Watch не пустили в Гонконг

Киев  •  УНН

 • 10242 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Исполнительному директору правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Роту запретили въезд в Гонконг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Human Rights Watch.

Гражданину США Роту запретили въезд в Гонконг уже в аэропорту. При этом пограничники отказались объяснить причину запрета.

Глава HRW должен был представить доклад организации на 652 страницы о нарушении прав человека в почти 100 странах мира.

"Я надеялся осветить усиленное наступление Пекина на международные усилия по защите прав человека", - сказал Рот.

В организации напомнили, что миграционные власти автономии не впервые запрещает въезд иностранцам, которые критикуют материковую власти Китая и руководство Гонконга.

"Эта неутешительная акция является еще одним признаком того, что Пекин усиливает свою деспотическую власть в Гонконге и еще больше ограничивает свободу, которой гонконжци пользуются в рамках" одной страны - двух систем ", - подчеркнул глава HRW.

Напомним, полиция в Гонконге задержала 400 протестующих во время новогодней акции.

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