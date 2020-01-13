Директора Human Rights Watch не пустили в Гонконг
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Исполнительному директору правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Роту запретили въезд в Гонконг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Human Rights Watch.
Гражданину США Роту запретили въезд в Гонконг уже в аэропорту. При этом пограничники отказались объяснить причину запрета.
Глава HRW должен был представить доклад организации на 652 страницы о нарушении прав человека в почти 100 странах мира.
"Я надеялся осветить усиленное наступление Пекина на международные усилия по защите прав человека", - сказал Рот.
В организации напомнили, что миграционные власти автономии не впервые запрещает въезд иностранцам, которые критикуют материковую власти Китая и руководство Гонконга.
"Эта неутешительная акция является еще одним признаком того, что Пекин усиливает свою деспотическую власть в Гонконге и еще больше ограничивает свободу, которой гонконжци пользуются в рамках" одной страны - двух систем ", - подчеркнул глава HRW.
Напомним, полиция в Гонконге задержала 400 протестующих во время новогодней акции.