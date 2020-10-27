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Директора держпідприємства підозрюють у завданні 40 млн грн шкоди державі через незаконний видобуток піску

Директора держпідприємства підозрюють у завданні 40 млн грн шкоди державі через незаконний видобуток піску

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Директору одного з держпідприємств Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства повідомлено про підозру завданні 40 млн грн шкоди державі через незаконний видобуток піску. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.

“За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора слідчими Головного слідчого управління ДБР повідомлено про підозру директору одного з держпідприємств Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за даними слідства, директор державного лісовпорядного підприємства через неналежне виконання службових обов’язків створив умови для незаконного відчуження земельних ділянок лісового фонду в інтересах ТОВ з метою видобування корисних копалин.

“Внаслідок таких дій з постійного користування держпідприємства незаконно вилучено землі лісового фонду площею 0,5 га та здійснено видобуток на них піску, чим державі завдано понад 40 млн грн шкоди”, — зазначається в повідомленні.

Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Нагадаємо, у Києві судитимуть генерального директора підприємства, який підозрюється у незаконному видобутку 570 тисяч тонн піску з річки Дніпро, що призвело до збитків у суму близько 16,5 млн гривень.

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