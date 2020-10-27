Директора госпредприятия подозревают в нанесении 40 млн грн ущерба государству через незаконную добычу песка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Директору одного из госпредприятий Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйства сообщено о подозрении задании 40 млн грн ущерба государству через незаконную добычу песка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.
“За процессуального руководства прокуроров Офиса Генпрокурора следователями Главного следственного управления ГБР сообщено о подозрении директору одного из госпредприятий Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйства в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что по данным следствия, директор государственного лесоустроительного предприятия из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей создал условия для незаконного отчуждения земельных участков лесного фонда в интересах ООО с целью добычи полезных ископаемых.
“В результате таких действий из постоянного пользования госпредприятия незаконно изъято земли лесного фонда площадью 0,5 га и осуществлено добыча на них песка, чем государству нанесен более 40 млн грн ущерба”, — отмечается в сообщении.
Сейчас продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства.
Напомним, в Киеве будут судить генерального директора предприятия, который подозревается в незаконной добыче 570 тысяч тонн песка из реки Днепр, что привело к убыткам в сумму около 16,5 млн гривен.