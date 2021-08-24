Директор ЦРУ провів зустріч з лідером талібів в Афганістані - ЗМІ

Деталі

За даними двох обізнаних джерел, які побажали залишатися анонімними, Бернс зустрівся з лідером талібів Абдулом Гані Барадаром у Кабулі.

Як повідомляє в той же час телеканал CNN з посиланням на джерела, таємна зустріч між Бернсом і представником Талібану є прямим обміном думками на найвищому рівні з тих пір, як бойовики взяли під контроль столицю.

Зустріч також підкреслює думку, що звучить в самій адміністрації, про те, що США необхідно більш чітке уявлення про позицію талібів щодо низки питань.

Одне з джерел назвало зустріч "обміном думками про те, що необхідно зробити" до 31 серпня.

Що було раніше

Голова Комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф напередодні заявив, що вважає малоймовірною евакуацію американців і афганців до 31 серпня.

Раніше представник катарського політичного офісу радикального руху "Талібан" Мохаммад Сохаїл Шахін заявив, що США та інші західні країни зіткнуться з наслідками, якщо не виведуть свої війська з Афганістану до 31 серпня.

Довідка

Бойовики руху "Талібан" 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею.

Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Віце-президент республіки Амрулла Салех заявив, що в умовах відсутності глави держави він за конституцією стає виконуючим обов'язки керівника країни, і закликав до збройного опору талібам. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників посольств.