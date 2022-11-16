Директор ЦРУ відвідав Київ та поспілкувався із Зеленським

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За словами американського чиновника, Бернс перебував у безпеці в посольстві США під час російських ракетних ударів по всій країні, включаючи вибухи, які сколихнули столицю.

Поїздка Бернса до Києва відбулася після зустрічі в понеділок в Анкарі, Туреччина, з його колегою з російської розвідки Сергієм Наришкіним — і це другий відомий випадок менш ніж за місяць, коли директор ЦРУ відвідує Київ.

Перебуваючи там, за словами чиновника, Бернс «обговорив попередження США, яке він передав голові СВР Росії не використовувати ядерну зброю, і підтвердив зобов’язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі з російською агресією».

Нагадаємо

Директор ЦРУ Білл Бернс зустрівся зі своїм колегою з російської розвідки сергієм наришкіним в Анкарі в понеділок у рамках зусиль США щодо "спілкування з росією з управління ризиками" та обговорення справ "несправедливо затриманих громадян США".