Директор ЦРУ посетил Киев и пообщался с Зеленским

Детали

По словам американского чиновника, Бернс находился в безопасности в посольстве США во время российских ракетных ударов по всей стране, включая взрывы, потрясшие столицу.

Поездка Бернса в Киев состоялась после встречи в понедельник в Анкаре, Турция, с его коллегой по российской разведке Сергеем Нарышкиным — и это второй известный случай менее чем за месяц, когда директор ЦРУ посещает Киев.

Находясь там, по словам чиновника, Бернс «обсудил предупреждение США, которое он передал главе СВР России не использовать ядерное оружие, и подтвердил обязательство США оказывать поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией».

Напомним

Директор ЦРУ Билл Бернс встретился со своим коллегой по российской разведке Сергеем Нарышкиным в Анкаре в понедельник в рамках усилий США по "общению с россией по управлению рисками" и обсуждению дел "несправедливо задержанных граждан США".